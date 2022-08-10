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Folha de São Paulo

Carta pela democracia será lida em jogral e deve ter secretária de Justiça como oradora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A leitura da carta pró-democracia nesta quinta-feira (11) na Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo, será feita em uma espécie de ...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2022 às 18:27

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 18:27

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A leitura da carta pró-democracia nesta quinta-feira (11) na Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo, será feita em uma espécie de jogral, com oradores lendo diferentes trechos do documento. O formato é tradição na faculdade.
Uma das pessoas encarregadas de fazer a leitura deverá ser Eunice Prudente, que atualmente é secretária municipal de Justiça de São Paulo.
Ela é professora da Faculdade de Direito da USP, foi secretária estadual de Justiça (2007-2008) e autora da primeira tese a propor a criminalização da discriminação racial, aprovada em 1980 e publicada no livro "Preconceito Racial e Igualdade Jurídica: a cidadania negra em questão".
Prudente é advogada e referência nos movimentos feminista e negro.

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