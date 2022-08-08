Carta pela democracia é oficialmente manifesto pró-Lula, diz Ciro Nogueira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha de Jair Bolsonaro (PL) acredita que poderá repetir com a Carta aos Brasileiros a estratégia usada em 2018 contra o movimento "Ele Não".

Na época, a ação de mulheres foi chamada de elitista e ajudou a energizar a base conservadora do então candidato.

"Esses manifestos são uma narrativa para tirar o foco do crescimento do país, da deflação, da geração de empregos. Isso, sim, são coisas que dizem respeito à vida das pessoas", diz o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.