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Folha de São Paulo

Carta pela democracia é oficialmente manifesto pró-Lula, diz Ciro Nogueira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha de Jair Bolsonaro (PL) acredita que poderá repetir com a Carta aos Brasileiros a estratégia usada em 2018 contra o movimento "Ele Nã...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2022 às 15:25

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 15:25

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha de Jair Bolsonaro (PL) acredita que poderá repetir com a Carta aos Brasileiros a estratégia usada em 2018 contra o movimento "Ele Não".
Na época, a ação de mulheres foi chamada de elitista e ajudou a energizar a base conservadora do então candidato.
"Esses manifestos são uma narrativa para tirar o foco do crescimento do país, da deflação, da geração de empregos. Isso, sim, são coisas que dizem respeito à vida das pessoas", diz o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.
Para o ministro, o fato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter assinado o documento demonstra de forma cabal seu caráter político. "O que a gente já sabia agora é oficial: nada mais é do que um manifesto pró-Lula", afirma.

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