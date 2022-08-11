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Folha de São Paulo

Carta pela democracia é lida em conjunto por três mulheres e um homem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito" foi lida por três professoras USP, que se descreveram, re...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 09:44

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 09:44

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito" foi lida por três professoras USP, que se descreveram, respectivamente, como negra, branca e morena, e um homem branco, um advogado.
Uma delas, Eunice Aparecida de Jesus Prudente, formada e doutora pela USP, foi autora da primeira tese que propõe a criminalização da discriminação racial, em 1980.
A segunda a ler trecho da carta foi Maria Paula Dallari Bucci, professora de direito do Estado na instituição. Ela é filha do professor emérito e ex-diretor da Faculdade, Dalmo de Abreu Dallari, que morreu em abril de 2021 aos 90 anos de idade e foi um dos signatários da carta de 1977.
Flávio Bierrenbach que também participou da articulação da carta de 1977 foi o terceiro a ler a carta. Naquele ano, Bierrenbach era vereador de São Paulo pelo MDB e participou ativamente da elaboração de planos de segurança e de fuga criados em torno do ato em que o professor Goffredo da Silva Telles Jr. subiu à tribuna no pátio da faculdade para criticar o governo militar que havia torturado, matado e desaparecido com tantos.
A finalização da carta ficou a cargo da professora Ana Bechara, também formada pela USP, instituição da qual atualmente é vice-diretora.
Juntos os quatro entoaram a frase final da carta. "Estado democrático de direito sempre."
Na sequência foram entoados gritos de fora Bolsonaro pelo público presente.

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