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Homem foi detido

Carta é deixada junto a crânio humano em delegacia no Maranhão

O conteúdo da carta não foi divulgado pela polícia. Mas o delegado afirmou que o teor "não está claro"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2023 às 08:01

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 08:01

Um crânio humano e uma carta foram deixados na porta de uma delegacia de Imperatriz (MA) nesta terça-feira (27). A Polícia Civil do Maranhão vai investigar o caso.
A polícia identificou o homem que deixou o resto mortal e o comunicado na calçada da 10ª Delegacia Regional de Imperatriz. Ele tentou sair correndo, mas acabou detido e conduzido por policiais civis para averiguação. "Ele prestou informações desencontradas sobre a origem do crânio", disse o delegado Praxísteles Martins.
O crânio e a carta foram encaminhados ao Instituto de Criminalística e devem passar por análise para identificar vestígios de DNA
O crânio e a carta foram encaminhados ao Instituto de Criminalística e devem passar por análise para identificar vestígios de DNA Crédito: Divulgação/PCMA
O crânio e a carta foram encaminhados ao Instituto de Criminalística e devem passar por análise para identificar vestígios de DNA. "Não há motivo, a princípio, de acordo com o que foi apurado e com os vestígios encontrados, que autorizem a autuação em flagrante desse indivíduo no momento. Após a oitiva, o homem vai ser colocado em liberdade", afirmou o delegado.
A Polícia Civil apurou que o homem já foi condenado por feminicídio em Tocantins e cumpre pena em regime aberto.
O conteúdo da carta não foi divulgado pela polícia. Mas o delegado afirmou que o teor "não está claro". Uma análise feita pelo Instituto Médico Legal revelou que crânio está em decomposição há dois anos.
As investigações vão prosseguir com o intuito de identificar de quem é o crânio humano e se o homem tem participação na morte dessa pessoa.

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