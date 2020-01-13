Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Carro invade borracharia, atropela e mata criança na zona sul de SP
4 anos

Carro invade borracharia, atropela e mata criança na zona sul de SP

O garoto, que ainda não teve identidade revelada, morreu no local. O acidente também deixou feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 10:20

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 10:20

Carro invade borracharia, atropela e mata criança na zona sul de SP Crédito: Reprodução/ TV Globo
Um menino de 4 anos foi atropelado e morto por um carro desgovernado na madrugada desta segunda-feira (13) em São Paulo. De acordo com a Polícia Militar (PM), a criança foi atingida dentro de uma borracharia, na Rua Zike Tuma, no Jardim Ubirajara, na zona sul da capital paulista.
O garoto, que ainda não teve identidade revelada, morreu no local. O acidente também deixou feridos. De acordo com a PM, o motorista que dirigia o automóvel perdeu o controle do veículo e invadiu a borracharia. Ele deu ré e fugiu do local sem prestar socorro. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram deslocadas para o local do acidente. Quando a primeira chegou foi constatado o óbito do garoto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados