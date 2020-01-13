Carro invade borracharia, atropela e mata criança na zona sul de SP

Um menino de 4 anos foi atropelado e morto por um carro desgovernado na madrugada desta segunda-feira (13) em São Paulo. De acordo com a Polícia Militar (PM), a criança foi atingida dentro de uma borracharia, na Rua Zike Tuma, no Jardim Ubirajara, na zona sul da capital paulista.

O garoto, que ainda não teve identidade revelada, morreu no local. O acidente também deixou feridos. De acordo com a PM, o motorista que dirigia o automóvel perdeu o controle do veículo e invadiu a borracharia. Ele deu ré e fugiu do local sem prestar socorro. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram deslocadas para o local do acidente. Quando a primeira chegou foi constatado o óbito do garoto.