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Colina de Laranjeiras

Carro é atingido por tiro durante festa da vitória de Bolsonaro no ES

Veículo estava estacionado dentro de um condomínio em Colina de Laranjeiras, na Serra; a munição encontrada é de calibre .40, de uso restrito de policiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 17:21

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 17:21

Marco Antônio Delapícola mostra carro atingido por tiro em Colina de Laranjeiras, na Serra, durante comemorações da vitória Bolsonaro Crédito: Vitor Jubini
Uma bala perdida atingiu um carro dentro de um condomínio em Colina de Laranjeiras, na Serra, logo após o resultado da apuração das urnas ter mostrado que Jair Bolsonaro (PSL) havia sido eleito presidente do Brasil neste domingo (28).
O dono do carro, o operador de produção de petróleo Marco Antônio Delapícola, de 38 anos, contou que estava dentro de casa quando ouviu um barulho forte, mas disse ter achado ser algum rojão usado por vizinhos que comemoravam a vitória do capitão reformado.
Marco Antônio Delapícola mostra carro atingido por tiro em Colina de Laranjeiras, na Serra, durante comemorações da vitória Bolsonaro Crédito: Vitor Jubini
Somente na manhã desta segunda-feira (29) foi que ele viu a lanterna do carro danificada, encontrou o projétil próximo ao veículo e acionou a Polícia Militar. A munição encontrada é de calibre .40, de uso restrito de policiais.
Bala atingiu um carro em um condomínio na Serra durante a comemoração da vitória de Bolsonaro Crédito: Reprodução
Para Marco Antônio, o disparo poderia ter atingido alguém e provocado até mesmo uma tragédia, já que o veículo atingido estava estacionado a poucos metros da janela da sala onde ele estava com a esposa e os dois filhos, uma menina de sete anos e um menino de 15.
"Aconteceu uns cinco minutos depois que anunciaram o resultado da eleição na televisão. A minha preocupação é de que poderia ter atingido eles ou alguma outra pessoa da vizinhança. Havia muita gente na rua na hora. Isso mostra que, infelizmente, o Brasil não está preparado para facilitarem o porte de arma, como o candidato eleito defende. Independentemente de quem ganhou, as pessoas não estão tendo respeito. Essa é a festa da democracia?, indagou. 
Segundo o operador de produção de petróleo, os militares que estiveram no local na manhã desta segunda-feira disseram que a trajetória do projétil indica que a bala veio de cima, possivelmente de um tiro que foi dado para o alto. A Polícia Civil ainda vai fazer uma perícia no veículo.
Segundo Marco Antônio, é a primeira vez que uma bala perdida atinge a área do condomínio. "Nem barulho de tiro eu jamais ouvi nestes dois anos que moro aqui", afirmou.
A residência de Marco Antônio fica bem no centro do condomínio, que tem 235 casas e 220 km² de área. A hipótese de o tiro ter partido de dentro do conjunto não foi descartada. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) da Serra.

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