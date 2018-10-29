Carro é atingido por tiro durante festa da vitória de Bolsonaro no ES

Marco Antônio Delapícola mostra carro atingido por tiro em Colina de Laranjeiras, na Serra, durante comemorações da vitória Bolsonaro Crédito: Vitor Jubini

O dono do carro, o operador de produção de petróleo Marco Antônio Delapícola, de 38 anos, contou que estava dentro de casa quando ouviu um barulho forte, mas disse ter achado ser algum rojão usado por vizinhos que comemoravam a vitória do capitão reformado.

Marco Antônio Delapícola mostra carro atingido por tiro em Colina de Laranjeiras, na Serra, durante comemorações da vitória Bolsonaro Crédito: Vitor Jubini

Somente na manhã desta segunda-feira (29) foi que ele viu a lanterna do carro danificada, encontrou o projétil próximo ao veículo e acionou a Polícia Militar. A munição encontrada é de calibre .40, de uso restrito de policiais.

Bala atingiu um carro em um condomínio na Serra durante a comemoração da vitória de Bolsonaro Crédito: Reprodução

Para Marco Antônio, o disparo poderia ter atingido alguém e provocado até mesmo uma tragédia, já que o veículo atingido estava estacionado a poucos metros da janela da sala onde ele estava com a esposa e os dois filhos, uma menina de sete anos e um menino de 15.

"Aconteceu uns cinco minutos depois que anunciaram o resultado da eleição na televisão. A minha preocupação é de que poderia ter atingido eles ou alguma outra pessoa da vizinhança. Havia muita gente na rua na hora. Isso mostra que, infelizmente, o Brasil não está preparado para facilitarem o porte de arma, como o candidato eleito defende. Independentemente de quem ganhou, as pessoas não estão tendo respeito. Essa é a festa da democracia?, indagou.

Segundo o operador de produção de petróleo, os militares que estiveram no local na manhã desta segunda-feira disseram que a trajetória do projétil indica que a bala veio de cima, possivelmente de um tiro que foi dado para o alto. A Polícia Civil ainda vai fazer uma perícia no veículo.

Segundo Marco Antônio, é a primeira vez que uma bala perdida atinge a área do condomínio. "Nem barulho de tiro eu jamais ouvi nestes dois anos que moro aqui", afirmou.