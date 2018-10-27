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Cármen Lúcia suspende efeito de ações dos TREs nas universidades

Nas operações, as autoridades alegaram que estaria sendo praticada propaganda eleitoral ilegal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 15:25

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 15:25

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia decidiu liminarmente neste sábado suspender os efeitos de atos de fiscais eleitorais que, por ordem de juízes eleitorais, entraram em 20 universidades na última quinta-feira e obrigaram as instituições a remover manifestações contra o fascismo .
Nas operações, as autoridades alegaram que estaria sendo praticada propaganda eleitoral ilegal. O ato gerou reação no Judiciário. Ontem os presidentes do STF, ministro Dias Toffoli, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Webber, criticaram possíveis abusos como o desrespeito à autoridade universitária cometidos durante as operações dos fiscais eleitorais.
A medida cautelar da ministra Cármen Lúcia ainda precisa ser referendada pelo plenário da corte. Em sua decisão ela também suspende os efeitos de decisões das autoridades que determinaram o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou manifestações de professores e alunos universitários.

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