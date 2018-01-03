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STF

Cármen Lúcia pede inspeção urgente em presídio de Goiás após rebelião

A Polícia Militar recapturou 143 presos, e 105 são considerados foragidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 22:49

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 22:49

Cármen pediu que a Justiça do Estado ainda envie dados de inspeções realizadas anteriormente no Complexo de Aparecida de Goiânia Crédito: José Cruz/Agência Brasil
A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realize inspeção e envie urgentemente ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) relatório sobre a situação dos presos do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO). O TJ tem até 48 horas para atender o pedido da ministra.
Um confronto ocorrido na segunda-feira (1º), entre detentos do regime semiaberto do presídio deixou nove mortos, todos carbonizados, sendo que dois também foram decapitados. A Polícia Militar recapturou 143 presos, e 105 são considerados foragidos.
Além de pedir que seja feita uma nova inspeção, cujas informações coletadas devem ser enviadas ao CNJ, Cármen pediu que a Justiça do Estado ainda envie dados de inspeções realizadas anteriormente no Complexo de Aparecida de Goiânia.

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