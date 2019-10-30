Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Carlos Bolsonaro diz que vídeo da hiena foi publicado por Jair Bolsonaro
Polêmica

Carlos Bolsonaro diz que vídeo da hiena foi publicado por Jair Bolsonaro

O presidente afirmou que a publicação do filme foi 'um erro' e pediu desculpas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 08:17

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 08:17

Carlos Bolsonaro Crédito: Divulgação/Câmara do Rio
O vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) disse na noite desta terça-feira (29), que foi seu pai, Jair Bolsonaro, quem postou nas redes sociais o vídeo no qual o presidente é comparado a um leão atacado por hienas - sendo uma delas o Supremo Tribunal Federal (STF).
Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, o presidente afirmou que a publicação do filme foi "um erro" e pediu desculpas. Embora tenha assumido a responsabilidade pelo episódio, Bolsonaro declarou que o vídeo "apareceu" e ninguém de sua equipe percebeu "com atenção" os símbolos ali contidos, os quais indicavam que as hienas são, além do Supremo, a ONU, o PSL, partidos de oposição e a imprensa, entre outros.
"O Presidente pediu desculpas sobre a publicação do vídeo QUE ELE MESMO O FEZ", escreveu Carlos no Twitter. "Qualquer um que tente plantar uma narrativa contrária age de ma fé e com interesses terrivelmente anti-republicanos. Para bom entendedor meia palavra basta!". A grafia original do texto de Carlos foi mantida.

Veja Também

Carlos Bolsonaro é investigado por suspeita de empregar 'fantasmas'

Especialistas veem perigo em fala de Carlos Bolsonaro sobre democracia

Carlos Bolsonaro: País não terá transformação rápida por vias democráticas

Ao ser questionado sobre a polêmica, antes da postagem de Carlos, o presidente em exercício, general Hamilton Mourão, disse não ter assistido ao vídeo. Afirmou, porém, que quem o publicou "tem acesso às redes sociais dele (Bolsonaro)". Mourão não citou o nome de Carlos. "Não sei quem foi. Obviamente, ele (presidente), quando viu, tirou", comentou o general, em referência ao fato de o filme ter sido apagado duas horas depois de sua publicação.
"Sem problema algum admitiria que teria sido eu!", escreveu Carlos no Twitter. "Como não foi, sejamos inteligentes diante das falas feitas no JN e quais propósitos teriam diante da conhecida "CPMI das fakenews"!".
A repercussão negativa do vídeo surpreendeu Bolsonaro que, antes mesmo de mandar retirar o filme do ar, entrou em contato com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, para se retratar e avisar que o conteúdo da postagem seria apagado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial
Imagem de destaque
Pai é preso em Linhares após agredir ex e tentar fugir com o filho
Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados