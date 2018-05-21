Carícias íntimas entre guardas municipais em praia vira caso de polícia

Briga começou quando homem jogou areia no rosto de mulher Crédito: Reproduçãõ

Um bate-boca envolvendo 10 pessoas terminou em confusão na Praia de Iracema, em Fortaleza, no último sábado (19). De acordo com informações do Portal G1, a Polícia Militar (PM) afirma que um grupo se incomodou com atos obscenos de um casal que trocava carícias íntimas. O caso aconteceu na região conhecida como Praia dos Crush e quem presenciou a cena reclama que o casal, dois guardas municipais de folga, agrediu uma mulher.

Um vídeo que circula pelas redes sociais foi feito por pessoas que estiveram no local e mostra o momento em que o guarda municipal joga areia no rosto de uma das mulheres que reclamava do caso. Ela parte para cima do guarda, que a agride. Em seguida, várias pessoas se envolvem na confusão.

Ainda com informações do G1, a briga foi encerrada quando um policial militar presente no local disparou um tiro de alerta para cima.

Cerca de 10 pessoas foram levadas para a delegacia. O homem que aparece no vídeo agredindo uma mulher assinou um termo circunstanciado de ocorrência por lesão corporal e ato obsceno. Uma mulher afirmou aos policiais que levou um soco no rosto, mas não teve ferimentos graves.

"Após o exame de corpo de delito, foram constatadas lesões leves na vítima de 24 anos e no agente masculino", informou a Polícia Civil do Ceará, por meio de nota ao G1.