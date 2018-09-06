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Decisão unânime

Capixaba vai ganhar insalubridade por lidar com secreções humanas

Amélia da Silva Carvalho alegou, no processo trabalhista, que fazia a limpeza dos banheiros dos apartamentos do Le Jardim Bar e Restaurante Ltda, na Praia do Canto, em Vitória, e que diariamente fazia a limpeza e a arrumação de todos os cômodos, inclusive os banheiros dos quartos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 10:36

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 10:36

Para o relator do recurso de revista da camareira, ministro José Roberto Freire Pimenta, o número de usuários de banheiros de hotel é indeterminado e há grande rodízio de hóspedes Crédito: Pixabay
Os ministros da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho deferiram o adicional de insalubridade em grau máximo a uma camareira que cuidava da higienização dos quartos de um hotel em Vitória. A Turma considerou que o grande número de usuários dos banheiros do hotel justificava a percepção do adicional.
As informações foram divulgadas no site do TST  Processo: RR-107600-91.2013.5.17.0013. A decisão foi unânime.
Amélia da Silva Carvalho alegou na reclamação trabalhista que fazia diariamente a limpeza e a arrumação de todos os cômodos do estabelecimento, entre eles, os banheiros dos quartos. A atividade, alegou ainda , a expunha ao contato com produtos de limpeza, cloro, ácido e secreções humanas.
O Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região (ES) manteve a sentença que indeferiu o adicional.
Para o TRT, o banheiro de hotel não é de uso público, mas restrito aos hóspedes, nem tem grande circulação, uma vez que são utilizados apenas por uma pessoa ou casal por dia.
Para o relator do recurso de revista da camareira, ministro José Roberto Freire Pimenta, o número de usuários de banheiros de hotel é indeterminado e há grande rodízio de hóspedes.
A atividade da camareira, no entendimento do ministro, corresponde à higienização de banheiros públicos, e a decisão do Tribunal Regional, assim, contrariou o item II da Súmula 448 do TST.
De acordo com o verbete, a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, não se equiparam à limpeza em residências e escritórios e ensejam o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.

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