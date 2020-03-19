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Impactos do Coronavírus

Capes diz que não cortará bolsas de estudantes no exterior

Comunicado do órgão dizia que pesquisadores de universidades com atividades presenciais suspensas deveriam voltar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 18:36

Publicado em 19 de Março de 2020 às 18:36

Cientistas estudam vacina contra o coronavírus Crédito: Martin Lopez/ Pexels
A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) voltou atrás e anunciou que não irá cortar bolsas dos estudantes que estão no exterior e, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, optarem por não antecipar a volta ao Brasil.
Um comunicado divulgado na quarta-feira (18) gerou apreensão entre bolsistas que neste momento realizam suas pesquisas em instituições estrangeiras. Muitos dizem que um retorno agora traria enormes prejuízos ao seu trabalho.
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Publicado pelo órgão em sua página na internet, o texto "Covid-19: informações para bolsistas da Capes no exterior" informava que os beneficiários que estão em universidades cujas atividades acadêmicas estejam acontecendo apenas no modo online devem voltar ao Brasil e realizar as atividades remotamente.
"Caso as fronteiras do país ainda estejam abertas e o bolsista opte por permanecer no exterior, a bolsa será suspensa até a comprovação da normalização das atividades na instituição", dizia ainda o comunicado.
A reportagem também teve acesso a uma conversa entre um bolsista e um técnico da Capes pelo WhatsApp. Nela, o funcionário do órgão diz que não faz sentido os bolsistas ficarem no exterior, isolados dos centros universitários, forçados a trabalhar em casa. "Existe a possibilidade de suspendermos imediatamente as bolsas de quem insistir em permanecer no exterior nesse cenário", complementa.
Na quinta-feira (19), após a publicação da notícia, a Capes procurou a reportagem para esclarecer que "os bolsistas que desejarem continuar seus estudos onde se encontram continuarão a receber normalmente o auxílio, mesmo que a instituição de ensino não esteja em funcionamento e independentemente da fronteira do país estar aberta ou fechada".
Também na manhã de quinta-feira, após a publicação da reportagem, a Capes atualizou em seu site a página "Capes orienta bolsistas sobre pandemia de Covid-19". A nova versão já não traz as orientações anteriores.
Questionada sobre a mudança de posição, a Capes disse que as informações divulgadas no primeiro comunicado "não estavam bem claras".

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