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Polêmica

Canto de apoiadores de Bolsonaro fala em 'ração na tigela' para feministas

Canção ofensiva a mulheres embalou ato de apoio ao candidato em Recife
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 00:46

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 00:46

Caminhada pró-Bolsonaro em que música ofensiva foi cantada Crédito: Reprodução / YouTube / JC Online
Uma música que fala em dar ração na tigela para feministas e compara mulheres de esquerda a cadelas foi cantada por apoiadores do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) em um ato realizado na manhã deste domingo, em Recife. A canção pode ser ouvida em um vídeo publicado pelo site JC Online.
A letra ofensiva faz referências ainda à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a políticos de esquerda, como Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Jean Wyllys (PSOL-RJ). Há também referências a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), com quem Bolsonaro se envolveu em uma polêmica após o deputado afirmar que não estupraria porque ela não merece.
Os versos são uma paródia do funk Baile de Favela. Um dos trechos diz: Dou pra CUT pão com mortadela / E pras feministas ração na tigela / As minas de direita são as top mais belas / Enquanto as de esquerda têm mais pelo que as cadelas.

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