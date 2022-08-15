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Folha de São Paulo

Candidaturas LGBTQIA+ crescem e chegam a 170 em 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após as convenções partidárias, 170 candidaturas LGBTQIA+ foram oficializadas pelas siglas, número maior que o de 2018, quando foram 157. O lev...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 05:12

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 05:12

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após as convenções partidárias, 170 candidaturas LGBTQIA+ foram oficializadas pelas siglas, número maior que o de 2018, quando foram 157. O levantamento é da organização VoteLGBT, que busca aumentar a representatividade dessa parcela da população.
"É um número histórico. Só mostra o quanto essa tendência de LGBTs ocuparem a política veio para ficar. Ainda estamos trabalhando em um cenário de muita desigualdade, só ocupamos 0,16% dos cargos políticos eletivos, mas é bom ver o avanço", diz Evorah Cardoso, pesquisadora e integrante do VoteLGBT.
Ela diz que a distribuição de recursos receberá atenção especial da organização a partir de agora.
Nada garante que os partidos vão garantir condições financeiras para essas candidaturas. Vamos ficar em cima disso", diz.

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