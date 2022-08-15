Candidaturas LGBTQIA+ crescem e chegam a 170 em 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após as convenções partidárias, 170 candidaturas LGBTQIA+ foram oficializadas pelas siglas, número maior que o de 2018, quando foram 157. O levantamento é da organização VoteLGBT, que busca aumentar a representatividade dessa parcela da população.

"É um número histórico. Só mostra o quanto essa tendência de LGBTs ocuparem a política veio para ficar. Ainda estamos trabalhando em um cenário de muita desigualdade, só ocupamos 0,16% dos cargos políticos eletivos, mas é bom ver o avanço", diz Evorah Cardoso, pesquisadora e integrante do VoteLGBT.

Ela diz que a distribuição de recursos receberá atenção especial da organização a partir de agora.