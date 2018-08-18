Candidaturas femininas são minoria no Espírito Santo

Tribunal Regional Eleitoral, onde os pedidos de candidatura das coligações foram apresentados Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

Mais de 86 anos depois da conquista do voto feminino, a participação das mulheres na política continua minoria no Brasil. No Espírito Santo, a situação não é diferente. O percentual de candidatas mulheres praticamente não se alterou entre as eleições de 2014 e 2018: ambas têm somente cerca de 30% dos candidatas do sexo feminino. O número é o mínimo exigido por lei.

Em 2018, 242 mulheres registraram pedidos de candidatura no Estado. Esses dados ainda serão consolidados pelo TSE até segunda, mas a tendência deve ser mantida.

Somando todos os 804 pedidos de candidatura registrados, as mulheres representam 30,10%. Os homens, no entanto, continuam maioria  são 562 homens (69,90%).

Em comparação com as eleições anteriores, a situação não mudou. Em 2014, foram 247 mulheres (31,19%) e 545 homens (68,81%) disputando o pleito.

COTAS POR PARTIDO

A cientista política Maria do Socorro Braga explica que nem mesmo a lei que obriga que 30% das candidaturas de cada partido sejam de mulheres incentiva a participação feminina na política.

Ela pontua que os partidos não conseguem cumprir a cota, porque não incentivam a participação de mulheres no pleito. "Deveria ter uma legislação com cota de cadeiras e não na lista de candidatos. Se isso acontecesse, os partidos iam ser incentivados a formar lideranças femininas e as mulheres teriam a expertise para disputar", disse.

Nas eleições proporcionais, principalmente para deputado estadual, muitos partidos não conseguiram nem cumprir a cota. De um total de 33 partidos, 12 têm menos de 30% de mulheres.

Já no caso da disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, os índices não decepcionam tanto. Quatro partidos conseguiram equilibrar a disputa com homens e mulheres e inscreveram 50% de cada sexo. Outras 14 siglas registraram um pouco mais do que é exigido pela legislação, entre 30% e 40%. E 15 partidos não cumpriram a cota ou ainda não indicaram nenhuma candidata.

Nenhum cargo dessas eleições possui mais mulheres que homens na disputa. Para governo do Estado, são 4 candidatos do sexo masculino (66,67%) e 2 mulheres (33,33%). Já na corrida ao Senado, são 9 homens e 2 mulheres, um percentual ainda menor  somente 18,18%.

FUNDO PARTIDÁRIO

Com o objetivo de combater essa baixa representatividade, nas eleições deste ano também há uma cota mínima de verba que deve ser destinada às candidatas mulheres. Segundo a nova regra, os partidos precisam destinar 30% da verba do fundo partidário para as candidatas.

A medida ainda é alvo de críticas. A cientista política explica que a distribuição desse fundo é coordenada por homens, impedindo a autonomia das mulheres na administração da disputa.

O objetivo da regra também é impedir o registro de candidatas "fantasmas". Isso porque é comum que, para cumprir os 30% de mulheres os partidos inscrevam candidatas que não recebem votos, nem recursos para fazer uma campanha.

"Os partidos que não conseguem cumprir a cota chamam parentes e amigas para se candidatarem, mas elas não têm condição nenhuma de participar", disse a cientista política.

Para Maria do Socorro, falta incentivo para que as mulheres participem mais da disputa por cargos eletivos. E a solução, segundo a cientista política, está com os partidos. "Precisam ter mais atividades, fazer a sua parte, criando um ambiente favorável, com cursos, formação de lideranças femininas partidárias", disse.

HISTÓRICO

As mulheres que hoje estão no pleito, segundo a cientista, são aquelas que têm um histórico familiar na política ou são militantes de movimentos sociais. "Hoje, muitas mulheres são vinculadas porque têm o exemplo do pai, do marido, do irmão, que incentivam a participação, ou são militantes de movimentos que trazem votos", completou.

PSOL TEM MAIS PEDIDOS E PSC É O LANTERNA

O PSOL é o partido com o maior percentual de pedidos de candidatura do sexo feminino nas eleições 2018: 45% do total. Já o PSC, é o partido com menor número. Dos 23 candidatos, somente dois são mulheres, um percentual de 8,7%.

A cientista política Maria do Socorro Braga explica que partidos de esquerda, como o PSOL, tradicionalmente abrigam mais mulheres, porque têm a tendência a se aproximar de movimentos sociais. "São grupos que estão mais próximos da esquerda, por isso conseguem atrair mais. Esses partidos também conseguem formar as lideranças e montam um caminho rico para que as mulheres entrem na disputa", afirmou.

O presidente estadual do PSC, Reginaldo Almeida, explica que o baixo número de pedidos de candidaturas de mulheres no partido dele é por conta da dificuldade em incentivar a participação feminina.