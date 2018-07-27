Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Candidatura de Lula será rediscutida após decisão do TSE, diz coordenador
Eleição

Candidatura de Lula será rediscutida após decisão do TSE, diz coordenador

José Sérgio Gabrielli reforçou, no entanto, que a legenda vai insistir na candidatura do ex-presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 01:04

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 01:04

Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O coordenador da campanha presidencial do PT nas eleições 2018, José Sérgio Gabrielli, declarou ao Estadão/Broadcast que o partido discutirá um nome para substituir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva  condenado e preso na Operação Lava Jato  na disputa somente após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se esta for desfavorável.
"Se tiver, é depois da decisão do TSE, se o TSE resolver impedir a candidatura legítima do Lula", afirmou o coordenador, quando perguntado em que momento o PT discutirá uma alternativa a Lula.
Ele reforçou, no entanto, que a legenda vai insistir na candidatura do ex-presidente. "Nós estamos colocando todos os nossos esforços para compor com os partidos que queremos compor e mobilizar nossos apoiadores para estarem o máximo possível no dia 15 de agosto", disse Gabrielli, em referência à data de registro da candidatura de Lula no TSE.
O PT ainda tenta negociar uma aliança com PSB, PCdoB, PROS e PCO para a disputa. O partido não vislumbra, no momento, que chegará a convenção nacional da legenda, no próximo dia 4, com uma grande aliança definida nem com o candidato a vice escolhido.
Gabrielli aposta em um segundo turno com o PT enfrentando Alckmin ou Bolsonaro
Ex-presidente da Petrobrás no governo Lula, Sérgio Gabrielli aposta em um segundo turno com o PT enfrentando Geraldo Alckmin (PSDB) ou Jair Bolsonaro (PSL).
Após a aliança dos partidos do Centrão com Alckmin, os petistas decidiram polarizar a disputa com o tucano tentando colar a imagem do presidente Michel Temer na candidatura do ex-governador paulista.
Para o coordenador petista, o Centrão não conseguirá viabilizar a candidatura de Alckmin. "Eles têm um problema grave porque querem esconder que o PSDB é responsável também pela política do Temer e que o desastre que o governo Temer está fazendo na sociedade brasileira tem o dedo, a mão, o braço e a cabeça do PSDB. Portanto, eles têm dificuldade de se compor, além da disputa com a extrema direita do Bolsonaro."
Nesta quinta-feira, 26, o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad se reuniu com integrantes da campanha e do Direito Nacional do PT para fechar as propostas do plano de governo.
Conforme Haddad, o documento final só deve ser apresentado no dia 4, após passar por redação final e, eventualmente, por mais uma consulta ao ex-presidente Lula.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados