Candidatos usam atentado a Bolsonaro em programas eleitorais no ES

Candidatos ao Governo do Espírito Santo - Eleições 2018 Crédito: Reprodução

No dia seguinte ao atentado contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), em Minas Gerais, candidatos do Espírito Santo, ao Senado e ao governo do Estado, já repercutiram a agressão em seus programas eleitorais na TV, nesta sexta-feira (07).

O programa levado ao ar pelo senador Magno Malta (PR), candidato à reeleição, juntou vídeos que ele havia publicado em suas redes sociais no caminho para Juiz de Fora, onde visitou Bolsonaro hospitalizado na noite de sexta-feira.

"Vamos esperar a reação do pessoal do PSOL, da esquerda. Esses hipócritas... O pessoal dos Direitos Humanos já deve ter ido lá levar comida pra ele (o agressor), um colchonete bom pra ele, porque ele deve ser vítima da sociedade", ironizou Magno, aliado do presidenciável.

Foi de Magno uma das primeiras publicações de vídeo com a declarações do candidato, ainda no leito da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, após o atentado. "Nunca fiz mal a ninguém", disse o deputado federal do Rio de Janeiro.

Candidato ao governo do Estado e autodeclarado um "kamikaze de Bolsonaro", Carlos Manato (PSL) também apareceu em seu programa de TV repercutindo o crime. Com roupa preta e com um fundo escuro, pediu oração dos eleitores capixabas para o amigo e correligionário.

"Bandidos de gravata, bandidos das ruas, bandidos travestidos de militantes partidários. Todos querem calar Bolsonaro. Sabe por quê? Porque ele é o único com coragem e compromisso de libertar o Brasil desse esquema de corrupção que hoje nos governa", frisou.

A senadora Rose de Freitas (Podemos), outra concorrente ao governo do Estado, também usou seu tempo na TV para repercutir o ataque. Disse que "o Brasil amanheceu estarrecido, perplexo, amedrontado e desrespeitado".

"Esse ato bárbaro não tem aceitação de nenhum brasileiro. O povo preza a democracia, que foi conquistada arduamente após anos de regime militar. Nosso país, nosso povo, não aceita atitudes intolerantes, extremistas", disse.

SAÚDE E VITÓRIA

Os demais candidatos do Estado não citaram o Bolsonaro. Renato Casagrande (PSB), que lidera as pesquisas para o governo, focou em saúde e deu espaço para a sua vice, Jacqueline Moraes (PSB). Ambos gravaram no terreno onde, segundo ele "vamos ter o Hospital Geral (de Cariacica), com várias especialidades". A unidade é uma demanda antiga da região.

Jackeline Rocha (PT) exaltou a gestão de João Coser em Vitória, quando o partido administrou a cidade. "Vitória, uma das cidades mais bonitas do nosso país. Ficou ainda melhor depois que o 13 passou por aqui", disse, antes de citar obras como a Ponte da Passagem, a orla de Camburi, a orla de Maria Ortiz e o Tancredão.