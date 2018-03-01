Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Candidatos trans poderão se registrar pelo gênero que escolheram
Conquista

Candidatos trans poderão se registrar pelo gênero que escolheram

Transgêneros mulheres contarão dentro da cota feminina dos partidos, decidiu TSE

Publicado em 01 de Março de 2018 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 17:14
Em 2016, a principal bandeira da Parada do Orgulho LGBT foi a aprovação da Lei de Identidade de Gênero para travestis e transexuais Crédito: Shutterstock
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou que candidatos transgêneros sejam registrados na cota dos partidos pelo gênero que escolheram. A decisão unânime foi tomada durante sessão plenária desta quinta-feira (1º), após análise de consulta feita pela senadora Fátima Bezerra (PT/RN). O registro deverá ser feito por autodeclaração, não sendo necessária a realização de exames.
O relator da consulta no TSE, ministro Tarcísio Vieira, afirmou que o nome social deve constar no pedido de registro de candidatura, mesmo que ainda não tenha sido alterado em regime civil. O plenário do Supremo Tribunal Federal já formou maioria e deve confirmar, na tarde desta quinta-feira (1º), que transexuais poderão alterar nome e sexo em registro civil sem a necessidade de realização de cirurgia para mudança de sexo.
"Nossa ideia é que 150 dias antes da eleição, quando fecha o nosso cadastro, as pessoas compareçam ao cartório eleitoral e façam uma autodeclaração, sob as penas da lei. Se essa autodeclaração for fraudulenta, vão ficar sujeitas a ações criminais e, do ponto de vista eleitoral, podem colocar em risco toda a chapa", explicou o relator.
Para Vieira, é necessário avançar em medidas que demonstram respeito à diversidade. Ao anunciar a decisão, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, a considerou um "avanço progressista da Justiça Eleitoral". A Corte tinha até 5 de março para votar a questão. A data se refere ao prazo de edição das resoluções para o pleito de 2018.
A Lei das Eleições já permitia candidaturas com nomes não necessariamente idênticos ao do registro civil. De acordo com o relator, no entanto, a lei "não era muito eloquente ao dizer que se aplicava a cargos majoritários e cargos proporcionais. A solução de hoje padroniza esse entendimento".
A legislação prevê que cada legenda ou coligação deve preencher, no mínimo, 30% para candidaturas de cada sexo. A senadora Fátima, no entanto, alegou que o termo sexo é questionável nesse caso, pois não alcança a identidade de gênero.
APOIO
O Ministério Público Eleitoral já havia se manifestado favoravelmente em relação ao tema. Em parecer enviado ao TSE, o MPE indicava que apenas o nome social do candidato deveria ser divulgado publicamente. Apesar de o nome social não substituir o do registro civil para fins eleitorais, o civil deverá ser utilizado, segundo o MPE, apenas para fins administrativos internos. Seu emprego se dará apenas quando estritamente necessário ao atendimento do interesse público e à salvaguarda de direitos de terceiros, afirma o parecer.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados