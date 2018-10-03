Candidatos 'se despedem' e buscam votos no último programa na TV

A propaganda eleitoral no rádio e na TV nesta quarta-feira (3) é a última do primeiro turno para os candidatos a governador, senador e deputados estaduais. No Espírito Santo, o último programa que foi ao ar às 13h na TV teve tom de despedida por parte dos candidatos ao Senado e ao governo, que também aproveitaram para pedir votos, agradecer ao público pela receptividade às campanhas e para lembrar das "caminhadas" que fizeram pelo Estado.

Já nesta quinta-feira (4) vai ao ar o último programa dos candidatos a presidente e deputados federais. Na sexta-feira (5) os candidatos não poderão realizar reuniões públicas, comícios e uso de aparelhagem de sonorização fixa.

CANDIDATOS A GOVERNADOR

Nesta quarta-feira (3), a candidata do PT ao governo, Jackeline Rocha, lembrou os locais do Estado que visitou e disse que, se eleita, irá "reconquistar os programas sociais que os governos petistas implementaram". Ao fim, como em outros momentos da campanha, ela voltou a dizer que sua candidatura representa no Espírito Santo o ex-presidente Lula e o candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad.

A senadora Rose de Freitas (Podemos) escolheu o tema educação para seu último programa. Em seu discurso, ela argumentou que tem buscado recursos na União para a construção de escolas e creches.

O deputado federal Carlos Manato (PSL) também lembrou as cidades que visitou e chamou seus apoiadores para "irem juntos para o 2º turno".

André Moreira usou o mesmo vídeo de outros dias, em que chamou as pessoas para conferir as propostas em seu site.

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) avaliou sua campanha como "uma bela caminhada" que o possibilitou conversar com pessoas de vários segmentos e regiões. Ele afirmou que, caso eleito, terá um governo de mais diálogo e mais esperança.

O empresário Aridelmo Teixeira (PTB) falou que esta sua primeira campanha foi marcada por momentos difíceis e disse acreditar que "dará ao capixaba a chance de renovar para os próximos quatro anos".

CANDIDATOS AO SENADO

Aqueles que buscam uma vaga de senador voltaram a lembrar o telespectador de que nesta eleição cada pessoa votará em dois candidatos ao Senado.

que aparece à frente nas pesquisas, disse que só chegou no fim da campanha liderando o ranking de intenções de voto "por conta dos eleitores" e ressaltou que será "o mesmo Magno Malta que você já conhece". Magno Malta (PR),, disse que só chegou no fim da campanha liderando o ranking de intenções de voto "por conta dos eleitores" e ressaltou que será "o mesmo Magno Malta que você já conhece".

Ricardo Ferraço (PSDB), que assim como Magno tenta se reeleger ao Senado, reforçou o discurso cristão, ressaltando que irá defender "valores cristãos como a ética, a família e a moralidade". E afirmou que o capixaba vai escolher quem fez e quem faz pelo Estado - uma alusão a seu jingle de campanha.

foi alvo de informações enganosas, fazendo apontamentos sobre sua vida privada e expondo seu filho de quatro anos. O delegado Fabiano Contarato (Rede) se despediu, agradeceu a apoiadores e afirmou que ele e "sua família sofreram muitas dificuldades durante a campanha". Um dia após aparecer com um considerável crescimento nas pesquisas, o candidato, fazendo apontamentos sobre sua vida privada e expondo seu filho de quatro anos.

O consultor em segurança Marcos do Val (PPS) levou o candidato a governador Renato Casagrande (PSB) para seu último programa na TV, mostrando uma parceria entre os dois.

A professora Célia Tavares (PT) também adotou o tom de despedida e pediu um voto de confiança no domingo (7).