Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Candidatos 'se despedem' e buscam votos no último programa na TV
Governo do ES e Senado

Candidatos 'se despedem' e buscam votos no último programa na TV

Nesta quarta-feira vai ao ar a última propaganda eleitoral do primeiro turno para os candidatos a governador, senador e deputados estaduais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 18:19

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 18:19

A propaganda eleitoral no rádio e na TV nesta quarta-feira (3) é a última do primeiro turno para os candidatos a governador, senador e deputados estaduais. No Espírito Santo, o último programa que foi ao ar às 13h na TV teve tom de despedida por parte dos candidatos ao Senado e ao governo, que também aproveitaram para pedir votos, agradecer ao público pela receptividade às campanhas e para lembrar das "caminhadas" que fizeram pelo Estado.
Já nesta quinta-feira (4) vai ao ar o último programa dos candidatos a presidente e deputados federais. Na sexta-feira (5) os candidatos não poderão realizar reuniões públicas, comícios e uso de aparelhagem de sonorização fixa.
CANDIDATOS A GOVERNADOR
Nesta quarta-feira (3), a candidata do PT ao governo, Jackeline Rocha, lembrou os locais do Estado que visitou e disse que, se eleita, irá "reconquistar os programas sociais que os governos petistas implementaram". Ao fim, como em outros momentos da campanha, ela voltou a dizer que sua candidatura representa no Espírito Santo o ex-presidente Lula e o candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad.
A senadora Rose de Freitas (Podemos) escolheu o tema educação para seu último programa. Em seu discurso, ela argumentou que tem buscado recursos na União para a construção de escolas e creches.
O deputado federal Carlos Manato (PSL) também lembrou as cidades que visitou e chamou seus apoiadores para "irem juntos para o 2º turno".
André Moreira usou o mesmo vídeo de outros dias, em que chamou as pessoas para conferir as propostas em seu site.
O ex-governador Renato Casagrande (PSB) avaliou sua campanha como "uma bela caminhada" que o possibilitou conversar com pessoas de vários segmentos e regiões. Ele afirmou que, caso eleito, terá um governo de mais diálogo e mais esperança.
O empresário Aridelmo Teixeira (PTB) falou que esta sua primeira campanha foi marcada por momentos difíceis e disse acreditar que "dará ao capixaba a chance de renovar para os próximos quatro anos".
CANDIDATOS AO SENADO
Aqueles que buscam uma vaga de senador voltaram a lembrar o telespectador de que nesta eleição cada pessoa votará em dois candidatos ao Senado.
Magno Malta (PR), que aparece à frente nas pesquisas, disse que só chegou no fim da campanha liderando o ranking de intenções de voto "por conta dos eleitores" e ressaltou que será "o mesmo Magno Malta que você já conhece".
Ricardo Ferraço (PSDB), que assim como Magno tenta se reeleger ao Senado, reforçou o discurso cristão, ressaltando que irá defender "valores cristãos como a ética, a família e a moralidade". E afirmou que o capixaba vai escolher quem fez e quem faz pelo Estado - uma alusão a seu jingle de campanha.
O delegado Fabiano Contarato (Rede) se despediu, agradeceu a apoiadores e afirmou que ele e "sua família sofreram muitas dificuldades durante a campanha". Um dia após aparecer com um considerável crescimento nas pesquisas, o candidato foi alvo de informações enganosas, fazendo apontamentos sobre sua vida privada e expondo seu filho de quatro anos.
O consultor em segurança Marcos do Val (PPS) levou o candidato a governador Renato Casagrande (PSB) para seu último programa na TV, mostrando uma parceria entre os dois.
A professora Célia Tavares (PT) também adotou o tom de despedida e pediu um voto de confiança no domingo (7).
Helder Carnelli (PTB) pediu o segundo voto dos eleitores para o Senado. Mauro Ribeiro (PCB) usou o mesmo vídeo que estreou na TV, exibindo seu jingle de campanha, enquanto Ulisses Pincelli (Novo) também repetiu o programa no último dia, com a propaganda em que critica o fundo eleitoral.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados