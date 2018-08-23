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Candidatos preparam campanha e fazem corpo a corpo

Confira o que cada um dos concorrentes na disputa pelo Palácio Anchieta fez nesta quarta-feira (22)

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 23:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 23:33
Enquanto alguns candidatos ao governo do Estado aproveitaram esta quarta-feira (22) para fazerem reuniões de planejamento de campanha, outros partiram para o corpo a corpo nas ruas.
Este foi o caso, por exemplo, de Carlos Manato (PSL), que iniciou sua caminhada pelos municípios no período da manhã, quando tomou café com apoiadores políticos e depois saiu em uma carreata. O deputado federal também percorreu os municípios de Itapemirim, Itaipava e Anchieta antes de retornar à Capital. Já à noite, Manato foi para o Terminal de Laranjeiras, na Serra, para conversar com eleitores.
Renato Casagrande (PSB) passou os períodos da manhã e da tarde envolvido com as gravações de seu programa eleitoral e em reunião com sua equipe de mídias sociais. Mas na parte da noite o candidato à reeleição se reuniu com atletas capixabas no Clube dos Oficiais em Vitória, onde falou sobre propostas de elaboração de políticas públicas para o esporte.
Rose de Freitas (Podemos) iniciou o dia com uma entrevista para uma rádio no município de Castelo. Mais tarde, a senadora voltou para a Capital para participar do Fórum IEL de Gestão, organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Entre os palestrantes estava o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
Rose conversa com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Crédito: Felipe Izar
Jackeline Rocha (PT) participou de uma entrevista e de uma sabatina em veículos de comunicação durante o dia. Uma reunião com a equipe do plano de governo estava agendada para 19 horas.
Já André Moreira (PSOL), que ainda se recupera de uma cirurgia para retirada da vesícula, fez reuniões com sua equipe em sua casa.

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