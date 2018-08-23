Candidatos preparam campanha e fazem corpo a corpo

Enquanto alguns candidatos ao governo do Estado aproveitaram esta quarta-feira (22) para fazerem reuniões de planejamento de campanha, outros partiram para o corpo a corpo nas ruas.

Este foi o caso, por exemplo, de Carlos Manato (PSL), que iniciou sua caminhada pelos municípios no período da manhã, quando tomou café com apoiadores políticos e depois saiu em uma carreata. O deputado federal também percorreu os municípios de Itapemirim, Itaipava e Anchieta antes de retornar à Capital. Já à noite, Manato foi para o Terminal de Laranjeiras, na Serra, para conversar com eleitores.

Renato Casagrande (PSB) passou os períodos da manhã e da tarde envolvido com as gravações de seu programa eleitoral e em reunião com sua equipe de mídias sociais. Mas na parte da noite o candidato à reeleição se reuniu com atletas capixabas no Clube dos Oficiais em Vitória, onde falou sobre propostas de elaboração de políticas públicas para o esporte.

Rose de Freitas (Podemos) iniciou o dia com uma entrevista para uma rádio no município de Castelo. Mais tarde, a senadora voltou para a Capital para participar do Fórum IEL de Gestão, organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Entre os palestrantes estava o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Rose conversa com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Crédito: Felipe Izar

Jackeline Rocha (PT) participou de uma entrevista e de uma sabatina em veículos de comunicação durante o dia. Uma reunião com a equipe do plano de governo estava agendada para 19 horas.