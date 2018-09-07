Candidatos precisam rever estratégia após ataque, dizem especialistas

Jair Bolsonaro logo após ser esfaqueado em Juiz de Fora Crédito: Reprodução

O atentado contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), nesta quinta-feira (06), não só poderá alterar os rumos das eleições de 2018, favorecendo o deputado federal de extrema direita, como também será capaz de interferir nas campanhas e no posicionamento de seus adversários na disputa. De acordo com os cientistas políticos ouvidos pelo Gazeta Online, candidatos como Geraldo Alckmin (PSDB), que vêm utilizando seu horário de propaganda eleitoral para atacar Bolsonaro, terão que baixar a guarda e rever seu posicionamento para não correr o risco de ganhar a antipatia do eleitorado. Confira as análises a seguir:

Roberto Gondo, professor doutor em Comunicação Política da Universidade Mackenzie

Bolsonaro agora tem tudo nas mãos para caminhar para uma vitimização do processo eleitoral. Essa narrativa deverá dominar os próximos 25 dias de campanha. Imagine as pessoas que já chamam Bolsonaro de mito, o que vão falar agora? Não é possível saber quantos pontos percentuais ele ganhará, mas se a imagem dele for trabalhada de forma orquestrada, ele deixará de ser o acusador para se tornar uma vítima do sistema. Do outro lado, as ações de contrapropaganda dos adversários ficam totalmente instáveis. Se a oposição ataca Bolsonaro nesse momento, ela corre o risco de se tornar uma figura maligna aos olhos do eleitor. O momento é apenas para se solidarizar e lamentar o episódio ocorrido, não há como atacar. Esse é um dos momentos em que quem bate acaba perdendo. É claro que é gerada uma oportunidade para contestar as bandeiras defendidas por Bolsonaro, como o armamento, mas é uma estratégia muito arriscada e remotamente alguém seguirá por este caminho, pois qualquer frase mal elaborada pode gerar um clima muito ruim.

Rodrigo Augusto Prando, sociólogo da Universidade Presbiteriana Mackenzie

A campanha de Bolsonaro usará o ataque como palanque, a ideia é transformá-lo em um mártir. Ele tem pouco tempo na TV, mas dependendo do discurso que ele usar nas redes sociais e se conseguir furar a bolha de seus apoiadores, poderá angariar pontos percentuais. Mas ainda é muito cedo, não se sabe, por exemplo, se isso poderá reduzir a rejeição que ele tem. Mas a campanha de adversários vai ser modificada. Certamente a equipe de Alckmin vai rever as inserções dele na TV porque um candidato esfaqueado não pode receber porrada. No entanto, os adversários ainda podem capitalizar em cima do atentado, já que Bolsonaro é uma figura pública que incita a violência, o uso de armas. É uma estratégia muito arriscada, mas em tempos de disputa acirrada tudo pode ser usada, dependendo do tom e do texto. De qualquer forma, há que se ressaltar que um ato desses é intolerável dentro da democracia. A radicalização no plano discursivo já é muito ruim, ela não pode chegar ao plano físico. É um ato a ser repudiado, assim como o episódio dos tiros que atingiram a caravana do ex-presidente Lula (PT).