Candidatos passam o dia em caminhadas, entrevistas e reuniões

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Nesta quinta-feira (23), as agendas dos seis candidatos ao Palácio Anchieta foram divididas entre visitas às cidades, conversas com representantes de diferentes setores do Estado e entrevistas a veículos de comunicação. Chegando ao final da primeira semana de campanha, na qual dedicaram parte do tempo às reuniões com suas equipes e às gravações dos programas eleitorais, os adversários garantem que os trabalhos nas ruas deverão se intensificar nos próximos dias.

Renato Casagrande (PSB), por exemplo, concedeu uma entrevista no início da tarde hoje e depois se reuniu com a diretoria do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que apresentaram um conjunto de compromissos a serem assumidos pelos candidatos para garantir os direitos da infância e da juventude. À noite, ele participou do lançamento de candidaturas dos candidatos proporcionais.

Casagrande e diretora da Unicef falaram sobre propostas para a infância e juventude Crédito: Hélio Filho

No entanto, o socialista afirma que a maior parte de seu tempo de agora em diante será dedicado às caminhadas. "Vamos a diversas cidades, bairros, além de fazer reuniões com segmentos. Sou conhecido em todas as regiões, então não posso optar por uma só. Há um anseio das pessoas para que o Estado volte a crescer e eu tenho conversado muito sobre isso", afirma.

Quem também participou de uma reunião com os diretores da Unicef para discutir propostas voltadas para crianças e adolescentes foi a senadora Rose de Freitas (Podemos). No entanto, a reportagem não conseguiu entrar em contato com a candidata.

Rose de Freitas e José Carlos da Fonseca Junior (PSD) conversam com membros da Unicef sobre propostas para crianças e jovens. Crédito: Divulgação

Já os candidatos Carlos Manato (PSL) e Aridelmo Teixeira (PDT) circularam fora da Capital. Pela manhã, Aridelmo foi a Cariacica para se reunir com lideranças locais. Mais tarde, participou de um almoço com um grupo empresarial e depois fez uma visita à Semana da Engenharia, na Ufes. À noite, ele esteve em Viana, no bairro Marcílio de Noronha.

Professor Aridelmo Teixeira visitou a Semana da Engenharia, na Ufes, com o candidato a senador Helder Carnielli. Crédito: Aridelmo Teixeira

"Essa nova etapa é para o contato direto com o eleitor. Essa primeira semana foi muito positiva, a rejeição ao meu nome é quase zero. Na próxima semana farei algumas inserções no interior, mas estou mais focado na Grande Vitória", analisa o candidato.

Manato foi mais longe: passou pelos municípios de Castelo e de Cachoeiro de Itapemirim, onde concedeu entrevistas para rádios locais, conversou com moradores e caminhou pelas ruas. "Meu principal desafio agora é mostrar às pessoas que eu sou candidato. Mas a campanha tem sido muito positiva, tenho tido algumas surpresas e não existe rejeição ao meu nome", afirma o deputado federal, que durante a semana chegou a fazer corpo a corpo em terminais de ônibus.

Carlos Manato durante caminhada em Castelo Crédito: Divulgação

Na sede do PT, Jackeline Rocha recebeu as reivindicações de servidores públicos na parte da manhã. Já à tarde, foi entrevistada por um veículo de comunicação e à noite participou de uma vigília em homenagem ao ex-presidente Lula (PT). Mas já no final de semana, ela pretende visitar as cidades do interior.

"Queremos fortalecer minha imagem nas redes sociais e criar canais de diálogo com a população, mas também pretendo ter muito contato com as pessoas, muitas conversas", afirma ela, que também diz que sua campanha tem sido recebida com "entusiasmo" e "afeto".