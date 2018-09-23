Candidatos iniciam metade final da campanha reforçando corpo a corpo

Candidatos ao governo do ES Crédito: Reprodução

Já iniciada a metade final da campanha eleitoral, os candidatos a governador seguem extensas agendas pelo Estado. Neste sábado (22), teve quem procurou os bairros mais populosos da Grande Vitória para caminhar e teve quem foi buscar votos nos municípios do interior.

Largando na frente nas pesquisas de intenções de voto, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) foi a Anchieta, no Sul do Estado, para se comprometer na articulação para tornar possível a construção de um ramal ferroviário ligando Vitória até o município.

"Vamos nos empenhar para a construção da ferrovia no Sul, que será um investimento muito favorável à nossa economia. Também temos que traçar estratégias para a Samarco voltar a operar e que a Fundação Renova recupera a destruição ambiental na Bacia do Rio Doce", discursou o socialista, que também realizou uma feijoada de adesão à campanha, na Serra.

A senadora Rose de Freitas (Podemos) se reuniu com o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), e fez caminhadas no município, no bairro Carapina. Ela falou de suas propostas para a segurança pública.

"Tem que valorizar as polícias Civil e Militar. Eles são mal assalariados e desrespeitados. Temos de melhorar isso. Nós não vamos ver bandidos subindo morro e desocupando a casa de trabalhadores, afirmou.

Neste domingo (23), a candidata fará reuniões com correligionários e gravará mais programas para a TV.

O deputado federal Carlos Manato (PSL), que tenta a eleição para o cargo de governador, começou a manhã em Barra de São Francisco, onde fez carreata. De lá, ele foi para o Sul do Estado, em Iconha, onde fez outra carreata.

Neste domingo, ele segue a agenda de andanças com outra carreata em Vila Velha, pela manhã. A noite o candidato deve ir a um culto na Igreja Maranata.

Na manhã de sábado, a candidata a governadora pelo PT, Jackeline Rocha, esteve na feira de André Carloni, na Serra, e participou de uma caminhada com militantes na Orla de Camburi, em Vitória. À tarde, ela gravou programas para a TV e foi apoiar o candidato a deputado federal pelo partido Cacique Toninho.

O empresário Aridelmo Teixeira (PTB) aproveitou o sábado para uma caminhada na feira de Jardim da Penha, na Capital. De lá, ele partiu para Campo Grande, em Cariacica, onde realizou nova caminhada com militantes do PTB.