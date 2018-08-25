Candidatos fazem campanha em feiras livres e caminhadas

Crédito: Pixabay

Após a primeira semana, a campanha eleitoral dos candidatos ao governo parece ter engrenado de vez. Neste sábado (25) e domingo (26), os concorrentes aceleram o ritmo de suas agendas para percorrer o Estado, participando de eventos e de caminhadas pelas regiões Norte, Noroeste e Serrana, além da Grande Vitória.

RENATO CASAGRANDE (PSB)

Casagrande fez corpo a corpo no Centro de Linhares Crédito: Hélio Filho





Entre outros compromissos, o candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) esteve nesta sexta-feira (24) no município de Linhares, no Norte do Estado, para uma caminhada. Mas hoje ele inicia os trabalhos da Região Serrana, onde visitará o Manaim, da igreja Maranata, em Domingos Martins. Em seguida, o socialista se reunirá com líderes religiosos e à noite participará do lançamento de candidaturas de aliados.

O apoio aos candidatos ganha sequência na manhã de domingo, em Colatina e Vila Velha. A agenda de Casagrande se encerra no início da tarde, em Alfredo Chaves, na Festa da Comunidade de Carolina.

CARLOS MANATO (PSL)

Carlos Manato gravou entrevista para a TV Gazeta Crédito: Assessoria | Carlos Manato





Quem também passará por Colatina é o candidato do PSL Carlos Manato, que na manhã deste sábado caminha pela feira livre da cidade. Ele, que nesta sexta gravou entrevista para a TV Gazeta, aproveitará sua passagem pelo município para lançar sua candidatura ao governo. Às 11 horas, ele já planeja estar em Barra de São Francisco para uma entrevista em uma rádio local. Na parte da tarde, o deputado federal irá para Nova Venécia, acompanhado do candidato ao Senado, Magno Malta (PR).

Neste domingo, Manato partirá para Vila Velha, onde caminhará pela feira livre de Aribiri a partir das 10 horas. A depender do horário, ele poderá esbarrar em um outro candidato, já que João Goulart Filho (PPL), que concorre à Presidência da República escolheu a mesma feira para pedir votos.

À noite, Carlos Manato seguirá para a Praia da Costa, desta vez para um culto na igreja Maranata.

ARIDELMO TEIXEIRA (PTB)

Aridelmo participou de congresso educacional Crédito: Luciane Ventura

O professor Aridelmo (PTB), que nesta sexta dividiu a agenda entre uma participação no 8º Congresso Educacional das Escolas Particulares do Estado, em Vitória, e uma série de compromissos em Guarapari, caminhará neste sábado no Centro de Vila Velha e no Centro de Vitória durante a Marcha do 14, contra a insegurança pública.

Às 14 horas, ele participará de uma reunião de campanha, mas estará liberado às 16 horas, quando visitará amigos em Bairro de Fátima, primeiro bairro onde o mineiro morou ao chegar em Vitória.

JACKELINE ROCHA (PT)

Jackeline em homenagem ao Dia do Estudante Crédito: Silvio Gaizolphi





A representante do PT, Jackeline Rocha, partirá pela primeira vez para o interior do Estado neste sábado. Ela, que nesta sexta participou de gravações para um programa de TV e de uma homenagem ao Dia do Estudante, estará neste sábado em um encontro de lideranças em São Mateus e, à tarde, em uma reunião no assentamento Jundiá, em Conceição da Barra.

No domingo, data em que completa 35 anos, Jackeline irá para uma missa de ação de graças no Convento da Penha, em Vila Velha, tomará café com sua família e, depois, seguirá para uma roda de samba na Rua 7, Centro de Vitória.

ANDRÉ MOREIRA (PSOL)

André Moreira gravou para o horário eleitoral Crédito: Assessoria do PSOL

O candidato do PSOL, André Moreira, não deixará a Grande Vitória, mas, ao contrário dos últimos dias, em que esteve se recuperando de uma cirurgia para retirada da vesícula, ele circulará pela feira livre de Jardim da Penha, em Vitória, e pela feira de artesanato do Shopping Boulevard da Praia, em Vila Velha, na manhã deste sábado.

Já no domingo, Moreira continuará gravando seu programa de TV, assim como fez nesta sexta.

ROSE DE FREITAS (PODEMOS)

Rose participou de evento político em Nova Almeida Crédito: Felipe Izar

A senadora Rose de Freitas (Podemos) programou neste sábado fazer reuniões com militantes em seu comitê. Eles se reúnem na Praia do Canto e em Fradinhos, onde Rose mora.