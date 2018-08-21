Candidatos do ES declaram possuir R$ 6,7 milhões em dinheiro ao TSE

Os candidatos nas eleições deste ano no Espírito Santo declararam à Justiça Eleitoral possuir um total de R$ 6.795.634,68 em espécie, ou seja, em dinheiro vivo. Esse valor é a soma do que foi informado por 69 pessoas na disputa.

Neste contexto, o maior valor declarado pertence ao advogado Alexandre Martins de Castro, que concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa pelo PRB. Ele registrou possuir R$ 570 mil ao Tribunal Superior Eleitoral. O valor corresponde a 38,4% de todos os bens declarados pelo candidato.

Mas o advogado garante que esse dinheiro não está escondido no colchão. "Eu tenho dinheiro em meu poder, mas não em casa, não sou maluco de guardar uma quantia dessas em casa. Esse dinheiro está em cofres, enfim, com toda a proteção", disse Alexandre.

Ele explica que faz investimentos de curto prazo e, por isso, não tem toda a quantia em banco. "Eu estava querendo na verdade comprar um carro e essa declaração foi de 31 de dezembro de 2017. Mas eu acabei não comprando o carro, acho que farei isso agora", completou.

Quem também cadastrou uma grande quantia em espécie foi o servidor público estadual Marco Vivacqua, nome de urna de Marco Antonio Vieira de Novaes (PTB). O candidato a deputado estadual declarou possuir R$ 450 mil em espécie, que corresponde a 14,6% de todos os bens declarados.

LEGAL, MAS NÃO RECOMENDADO

Vale lembrar que não é crime manter fortunas em dinheiro vivo escondidas debaixo de colchões, em baús, cofres ou em qualquer outro lugar que não seja a conta bancária. Mas deixar o dinheiro em casa pode trazer problemas.

É o que diz o professor de Contabilidade da Fucape, Fernando Galdi. "Primeiro, deixa de ganhar rendimentos, de investir esse dinheiro na poupança, em títulos públicos, então está deixando de ter uma rentabilidade. O segundo problema é que a pessoa aumenta o risco de ser roubado. Ou seja, de perder o dinheiro por causa de roubo, furtos ou mesmo por causa de algum problema, tipo incêndio em casa", explicou.

Além disso, a Justiça Eleitoral não verifica o patrimônio declarado pelos candidatos, nem é conferido se há relação direta com aquilo que os políticos declaram no Imposto de Renda, para a Receita Federal. Os valores apresentados servem para que a sociedade possa acompanhar a evolução de bens dos candidatos.

OUTROS REGISTROS

Dos candidatos ao governo do Estado, somente Carlos Manato (PSL) declarou ter dinheiro em espécie  R$ 170 mil, cerca de 7,7% de todos os 2,1 milhões declarados.

Norma Ayub (DEM), que atualmente é deputada federal e tenta continuar no cargo, foi a candidata da corrida à Câmara dos Deputados que declarou ter mais em espécie: R$ 245.500. O valor corresponde a 17,3% de tudo que ela apresentou.