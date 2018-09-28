Candidatos dizem que vão cobrar obras para o ES junto à União

Como boa parte dos gargalos de infraestrutura e logística do Estado pode ser debitada na conta da União  mas não somente  os candidatos ao governo do Estado prometem articulação com a bancada federal para ajudar na resolução de alguns desses entraves, como a garantia de recursos para a continuidade das obras de duplicação da BR 262, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Quanto ao sistema portuário, apontado como peça-chave por empresários e especialistas ouvidos pela reportagem, e considerado defasado, há promessas para melhorar o acesso ao Porto de Capuaba, em Vila Velha; maior incentivo ao transporte por cabotagem; a lembrança de que o licenciamento para iniciativas na área demora a sair e até críticas à Emenda 95, o teto de gastos proposto pelo governo Michel Temer (MDB) e aprovado pelo Congresso Nacional.

Ainda na seara portuária, a reportagem questionou os candidatos se seriam favoráveis à privatização da Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo), que é uma empresa pública federal, responsável pela gestão dos portos públicos. Essa é uma decisão que, por razões óbvias, não cabe ao governador. Mas caso fosse uma intenção do Executivo federal, certamente enfrentaria resistências. Há, fora do mundo político, quem defenda a privatização da companhia. Mas entre os candidatos ao governo do Estado, ninguém.

1-O que pretende fazer para agilizar as obras de duplicação da BR 262, que são de responsabilidade do governo federal?

RENATO CASAGRANDE (PSB): As obras da BR 262 são executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), e dependem de recursos federais. No entanto, vamos traçar estratégias junto à bancada e dialogar diretamente com o governo federal para cobrar respostas mais efetivas para que a duplicação ocorra em sua totalidade. A BR 262 precisa de atenção permanente, e o governo do Estado dará o apoio necessário ao projeto, respeitando suas condições econômicas.

ROSE DE FREITAS (Podemos): Vou trabalhar pela aprovação dos recursos que faltam. Os R$ 15 milhões que foram liberados no Orçamento da União este ano foram de caráter emergencial, para garantir o início da obra. Resolvemos esse primeiro passo. Mas em 2019 é preciso garantir novamente que os recursos estejam inseridos no Orçamento. E nós vamos fiscalizar e nos dedicar para isso.

CARLOS MANATO (PSL): Pedir a bancada federal  inclusive enquanto eu ainda for deputado  para colocar uma emenda impositiva para que esta obra seja realizada. Os recursos que temos até o momento dão para fazer 12 quilômetros. Mas nós queremos, com essa licitação, chegar até, no mínimo, Vitor Hugo. Por isso, temos que ter o apoio da bancada federal.

JACKELINE ROCHA (PT): Precisamos e teremos políticas vigorosas de articulação e representação junto ao governo federal (Câmara e Senado), para que as demandas da população capixaba sejam atendidas, como mencionado, a aceleração da duplicação da BR 262. Em nosso governo, o diálogo é um dos pontos principais, tanto em âmbito estadual, quanto no cenário federal. No que diz respeito ao governo estadual, podemos citar alguns dos investimentos que faremos: iremos nos empenhar para a duplicação da rodovia ES 010, bem como o início da implementação da ES 315.

ARIDELMO TEIXEIRA (PTB): A duplicação da BR 262 é responsabilidade do Dnit e o processo já começou a andar. Uma etapa está a cargo do governo federal, que são dois trechos a serem duplicados pela União, um já em andamento e outro em vias de. Com a conclusão desta etapa , os gargalos que impediam a privatização vão deixar de existir, facilitando a concessão à iniciativa privada para a duplicação de ponta e ponta. O que podemos garantir é agilidade da gestão de todos estes processos.

ANDRÉ MOREIRA (PSOL): Recente levantamento apontou que o governo federal precisaria de R$ 76 bilhões para concluir as milhares de obras paralisadas em todo o país. A duplicação da BR 262 está nessa enorme fila de obras inconclusas ou que nem saíram do papel. A Emenda Constitucional 95, que congela investimentos nos próximos 20 anos, torna as perspectivas ainda mais pessimistas. Se a EC 95 não for revogada, não haverá saída. O governo do PSOL não pretende contrair empréstimos para assumir obras como a da BR 262, que depois de pronta será entregue à iniciativa privada.

2-Como destravar investimentos no sistema portuário, considerando tanto iniciativas privadas quanto a manutenção dos portos públicos?

RENATO CASAGRANDE (PSB): Além de melhorias tecnológicas na área portuária, é preciso melhorar o acesso ao Porto de Capuaba, e concentramos nossos esforços na consolidação do Porto de Barra do Riacho. Para isso, vamos promover a articulação com a Codesa e com o governo federal. Quanto à iniciativa privada, acredito que seja perfeitamente possível a realização de parcerias. Quando criamos o Fundepar, prevíamos nossa participação em alguns investimentos privados e acho que é preciso avançar nessa área.

ROSE DE FREITAS (Podemos): Os investimentos no nosso Porto estão bem otimizados: de 2015 a 2018 foram milhões de recursos utilizados, desde as obras de dragagem e derrocagem ao sistema de segurança de tráfego marítimo. Com esses investimentos, estamos trazendo mais inovação para o setor portuário. Ainda temos outras obras para darmos andamento e já temos os recursos garantidos. Quanto à iniciativa privada, nós temos áreas para arrendamento no Porto e entendemos a necessidade de consolidar isso o quanto antes, de modo que os recursos gerem mais investimentos ao sistema portuário.

CARLOS MANATO (PSL): Tem que liberar as licenças de forma mais ágil, em todas as instâncias. Mas o governo parece estar criando dificuldades nessa questão das licenças. Se não resolver isso, as obras não saem.

JACKELINE ROCHA (PT): É necessário um olhar mais atencioso e incentivo maior ao transporte por cabotagem. E, em nosso plano de governo, a intenção de constituir consórcio público destinado a articular uma política de atividades logísticas e uma Zona de Atividades Logísticas do Espírito Santo  Zales, formado pelo governo do ES, e pelos municípios que possuem portos. É preciso, também, promover uma maior interação de representante do governo do ES no Conselho de Administração da Codesa, e, assim, contribuir para o desenvolvimento ideal do setor portuário capixaba.

ARIDELMO TEIXEIRA (PTB): O destravamento já começou a ocorrer com a liberação das licenças pelo Iema da construção do porto da Imetame, em Aracruz; e o Porto Central, em Presidente Kennedy. Compete a nós garantir a continuidade dos processos com agilidade e flexibilidade. Ainda enfrentamos outros gargalos que acabam por inibir os investimentos, a competitividade das empresas capixabas e a atratividade do sistema logístico estadual. Por tais razões, é necessário um esforço coletivo para ampliar e qualificar a infraestrutura do Estado.

ANDRÉ MOREIRA (PSOL): Essas obras de infraestrutura, que geralmente envolvem grandes investimentos e dependem de verbas federais, também ficam limitadas à Emenda 95. É importante destacar que o PSOL defende portos públicos. O Estado não pode autorizar a iniciativa privada a sair por aí fazendo portos. É preciso considerar os impactos ambientais causados por um porto. Os portos têm função estratégica. Nas mãos da iniciativa privada, os portos acabam servindo a interesses das grandes empresas em detrimento das prioridades de desenvolvimento do ES que beneficiem a população.

3-É a favor ou contra a privatização da Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo)? Por quê?

RENATO CASAGRANDE (PSB): A Codesa é uma importante instituição para o setor portuário capixaba, e nos ajudará na consolidação do Porto de Barra do Riacho. Tratar de qualquer tipo de privatização, tendo em vista as incertezas do ambiente econômico, é algo arriscado.

ROSE DE FREITAS (PODEMOS): Sou contra a privatização, pois em todos os países do mundo há porto público. Os nossos portos estão evoluindo. Além disso, há áreas ociosas que devem ser colocadas para arrendamento. Tem de ter um planejamento melhor, otimização de recursos. E também temos de ampliar a operacionalidade do porto para se fazer novos negócios. Entendo que, estrategicamente para o Estado e sob a ótica do desenvolvimento econômico, o porto é fundamental. Quando o governo enfrenta dificuldade econômica, não quer dizer que tenha de privatizar tudo.

CARLOS MANATO (PSL): A princípio, sou contra a privatização. Embora a Codesa seja do governo federal, não do estadual. Nós temos outros portos, que estão sendo construídos em Aracruz e Presidente Kennedy, que irão suprir a parte privada. Mas os assuntos ligados aos portos capixabas são de interesse do governo e devem ser acompanhados de perto.

JACKELINE ROCHA (PT): Foi acompanhado nos últimos anos e gestões estaduais, que as concessões portuárias privadas deixaram o processo logístico e investimentos no setor, para o Espírito Santo, em ritmo lento, muitas vezes servindo apenas aos interesses próprios e de suas empresas. É necessário que os investimentos e geração de receita fruto da infraestrutura portuária sejam voltados de forma integral para os cofres públicos, bem como os interesses atendidos devem ser para os capixabas.

ARIDELMO TEIXEIRA (PTB): Minha preocupação é construir um novo conceito de infraestrutura: a Plataforma Logística, reunindo portos, ferrovias e rodovias. Não existe em nosso plano de governo a ideia de privatizar a Codesa. Iremos focar no desenvolvimento de um novo porto, através de um bom planejamento. Será um complexo com ferrovias conectadas às rodovias, e aeroporto próximo. O objetivo é permitir que esse complexo fique pronto, ou em desenvolvimento até o final do meu governo.

ANDRÉ MOREIRA (PSOL): O PSOL é contra as privatizações. A Codesa deve permanecer pública porque tem papel fundamental como reguladora dos preços praticados no mercado portuário. Sem contar que o porto público garante o acesso de pequenos e microempresários às atividades de importação e exportações. O governo do PSOL não irá tolerar o uso da Codesa como balcão de negócios para distribuição política de cargos, como não aceita que o uso político justifique a privatização. Somos a favor de concursos públicos, repudiamos o loteamento de cargos e contrários à privatização.

4-A obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, não sai agora, de acordo com o Dnit, por uma questão de licenças ambientais. Mas o Iema disse que a licença já foi concedida, faltando apenas uma alteração no projeto. O que o governo do Estado pode fazer para que essa obra saia do papel?

RENATO CASAGRANDE (PSB): Durante a nossa gestão, O DER fez a licitação para execução do projeto das obras do Contorno do Mestre Álvaro e, com isso, foi repassado à Setop o montante referente à primeira parcela dos investimentos necessários para a obra. Quando o Dnit assumiu o projeto, a Setop devolveu, na atual gestão, os recursos ao governo federal. Cabe ao governo federal o repasse dos recursos ao Dnit. Precisamos concluir as obras em andamento no Estado e vamos cobrar respostas do governo federal sobre o Contorno do Mestre Álvaro.

ROSE DE FREITAS (Podemos): A obra tem recursos garantidos, já foi licitada e, infelizmente, esbarrou em uma questão de geologia. Nós batalhamos para destravar essa obra junto ao Tribunal de Contas da União. Mas a verdade é que temos de diminuir essa burocracia, sem jamais ultrapassar, é claro, as exigências técnicas que são fundamentais. Não se pode ficar tanto tempo segurando uma obra desse porte.

CARLOS MANATO (PSL): Isso está virando uma novela. Temos um Estado inchado e ineficiente. O Iema, o Ibama e outros órgãos criam muitas dificuldades, funcionam mal e não resolvem os problemas. Cada dia é uma coisa nova. Tem que liberar as licenças de forma ágil. A obra não sai e quem paga por isso é a população. Isso é incompetência.

JACKELINE ROCHA (PT): Teremos articulação cordial e diálogo constante com o governo federal e órgãos de âmbito federativos, como o Dnit. A alteração para a substituição de um material para outro, segundo o próprio órgão, demanda tempo, mas é dever do governo estadual fiscalizar e cobrar agilidade, para que a infraestrutura tão aguardada e necessária para a população capixaba saia, finalmente, do papel.

ARIDELMO TEIXEIRA (PTB): O Contorno faz parte desse novo conceito Plataforma Logística, já mencionada na pergunta anterior. Ao assumirmos, faremos um grupo que efetivamente reúna Estado e União, o que for de responsabilidade do Estado será feito, tendo em vista que o dinheiro está lá e falta a gestão. Vamos priorizar a liberação de todas as demandas que se referem à licença. Caso seja preciso, também buscaremos ajuda junto a inciativa privada para que até o final do meu governo esteja concluída as obras no Contorno.

ANDRÉ MOREIRA (PSOL): Temos que ter muita cautela com as licenças ambientais. De um lado, o governo do Estado, nos últimos anos, vem "desmontando" o Iema, que é o órgão responsável pelo licenciamento e fiscalização; de outro, está a classe empresarial, movimentando um grande lobby para que o governo torne o licenciamento protocolar e o Iema vire um órgão meramente "carimbador" de licenças. Se há pendências ambientais nas obras do Contorno do Mestre Álvaro eles devem ser rigorosamente cumpridas. O PSOL defende o fortalecimento e a independência do Iema.

5-Como garantir a construção da Ferrovia 118 no Espírito Santo?

RENATO CASAGRANDE (PSB):

A ferrovia é uma prioridade para o Estado, principalmente para a região Sul. Vamos envidar esforços junto ao governo federal para que a construção seja concluída, além de conversarmos diretamente coma empresa responsável pelo empreendimento, para que se conscientize de que tal investimento também é uma contrapartida ambiental pelos trabalhos que desempenha em nosso Estado.

ROSE DE FREITAS (PODEMOS): Não se trata de excesso de otimismo. A ferrovia vai sair. Nós vamos assinar essa ferrovia em novembro.

CARLOS MANATO (PSL): Essa ferrovia é de suma importância para a economia do Espírito Santo. A forma de se conseguir isso é ter uma boa relação com a Presidência da República. Bolsonaro sendo presidente e Manato governador, a obra tende a sair.

ARIDELMO TEIXEIRA (PTB): A construção da Ferrovia 118 é um dos desafios que encontramos: ampliar e qualificar a infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias. Para alcançarmos um resultado positivo e satisfatório planejamos metas para serem cumpridas. E essas metas serão realizadas por meio de ações como adequar o aeroporto de Linhares para voos regionais; ampliar os acessos aos portos em parceria com o governo federal; articular para implantar a ferrovia EF-118 e EF-354, duplicar a BR 262.

ANDRÉ MOREIRA (PSOL): Essa questão é semelhante à da BR 262. São obras que requerem grandes investimentos federais e ficam truncadas pela EC 95. O próximo presidente da República e o Congresso precisam revogar a "Emenda do Teto" para que o país, estados e municípios retomem seus investimentos. Caso saia a 118, defendemos que a ferrovia seja pública. Não vamos beneficiar as grandes empresas. A Vale, por exemplo, tem uma ferrovia "particular" que poderia estar contribuindo para o desenvolvimento do ES, mas que é usada para atender exclusivamente as operações da mineradora.

6-Além dessas questões, o que é fundamental para melhorar a infraestrutura logística e contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo?

RENATO CASAGRANDE (PSB): O Espírito Santo precisa de um robusto plano de investimento em infraestrutura. Vamos melhorar a interligação das microrregiões do Estado, consolidar e ampliar a rede de aeroportos regionais, ampliar da rede de telecomunicações, implantar um novo plano de eficiência energética e atuar na aceleração dos investimentos de duplicação da BR 101 e BR 262. Para realizar os projetos, vamos investir em parcerias com o setor privado e buscar financiamentos.

ROSE DE FREITAS (Podemos): Temos de pensar no Estado como um todo e saber que os gargalos no âmbito rodoviário têm de ser modificados. É necessário debater as logísticas de mobilidade urbana e de infraestrutura das cidades. Precisamos tirar, no mínimo, 60% do transporte pesado de dentro de Vitória. Isso pode ser possível com a criação de uma hidrovia. Temos de pensar também em outros modais de transporte público mais eficientes. Além disso, é preciso cuidar das pessoas: nós vamos construir maternidade; cuidar do hospital infantil; cuidar da urgência e emergência e equipar todos os hospitais. Isso é desenvolvimento humano. O Estado que eu vejo tem desenvolvimento nas duas pontas: industrial e humano.

CARLOS MANATO (PSL): Como eu já falei antes: uma boa parceria entre o governo estadual e a bancada federal. E, principalmente, a relação direta com o presidente. Está na mão do povo fazer isso. Eu sendo eleito governador e Bolsonaro presidente, o Espírito Santo terá um canal de diálogo direto com o presidente.

JACKELINE ROCHA (PT): É necessário que o Estado saia "vitorioso" com relação ao conflito do Parque das Baleias, o que pode gerar retroativo de pouco mais de R$ 1 bilhão para o Espírito Santo, recurso que pode e será investido em melhorias na infraestrutura de nosso Estado. Viabilizaremos a ampliação de novos e necessários projetos, como a criação do porto de águas profundas, para que mais investimentos cheguem ao nosso sistema portuário, implantaremos aeroportos regionais, sempre tendo canal aberto de diálogo com a sociedade e municípios capixabas.

ARIDELMO TEIXEIRA (PTB): A infraestrutura é um dos pilares da competitividade. O Espírito Santo tem localização geográfica considerada estratégica no país nesse quesito. Estar na região Sudeste, próximo dos principais centros consumidores, produtores e de distribuição do país e, adicionalmente, ter amplo litoral voltado para as rotas internacionais e exportação e importação é uma importante vantagem competitiva. Visamos potencializar esta vantagem e avançar na logística do Estado, seguindo as ações propostas à sociedade que estão no meu plano de governo.