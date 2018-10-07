Candidatos ao Senado votam pela manhã no Espírito Santo

Pelo menos sete candidatos ao Senado já votaram na manhã deste domingo (7), em municípios da Grande Vitória.
Fabiano Contarato (Rede) votou às 8h45, na Faculdade de Direito de Vitória, localizada no bairro Santa Lúcia. A candidata do Podemos, Rose de Freitas, votou na EMEF José Áureo Monjardim, em Fradinhos, Vitória.
Já Ricardo Ferraço (PSDB) votou na Escola da Ilha Novo Mundo, na Praia do Canto, também na Capital. "Muita confiança de que os capixabas saberão reconhecer aqueles que sempre fizeram, aqueles que trabalham, que se dedicam a melhorias no dia a dia", afirmou o candidato.
O candidato Marcos do Val (PPS) foi às urnas na manhã deste domingo. Ele votou no Colégio Up, em Vitória, por volta das 9h15. Do Val estava acompanhado de sua equipe e apoiadores, e destacou a dificuldade durante a campanha por conta da falta de recursos financeiros. "O investimento de nossa campanha representou basicamente 1% do que meus concorrentes investiram. O valor foi irrisório, nem campanha de vereador usa isso. Foi muito difícil se destacar diante daqueles que já estão no poder", contou o candidato do PPS.
Magno Malta (PR) votou no bairro Itapoã, em Vila Velha, por volta das 8 horas. Ele estava acompanhado da esposa. Sobre a expectativa para a eleição, o candidato afirmou que acredita na Vitória, mas só as urnas podem confirmar o resultado. Sobre os planos de governo, o senador declarou que vai continuar defendendo as mesmas bandeiras que acredita. "Vou dar continuidade ao meu trabalho e definir de vez essa insegurança com relação aos royaltiese petróleo".
O candidato Rogério Bernardo, do PMB, votou por volta das 8 horas no Colégio Maxime, no bairro Muquiçaba, em Guarapari, após enfrentar uma pequena fila. Embora apresente, de acordo com a última pesquisa IBOPE, apenas 1º das intenções de voto, ele espera vencer as eleições. "A expectativa é de vencer, porque, apesar do pouco tempo que a população teve para conhecer novos candidatos pela televisão, eu fiz a minha pré-campanha passando por diversos municípios do Estado".
O candidato do PSL, Subtenente Assis votou por volta das 10 horas, na Escola Polivalente, em Morada de Santa Fé, em Cariacica. Lançado pela mesma coligação do também candidato ao Senado Magno Malta (PR), ele afirmou que tem expectativa de ser eleito. "Ele deve receber muitos votos e nós vamos surpreender", afirmou.
Candidato ao Senado pelo Novo, Ulisses Pincelli votou por volta das 10h, no Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, no centro de Vila Velha.
Apesar de julgar baixa a chance de ser eleito, o candidato disse estar animado. "Estou muito motivado e a minha expectativa é de renovação. A minha primeira medida seria abrir mão de qualquer privilégio", comentou Ulisses.
O candidato ao senado Mauro Ribeiro (PCB) votou neste domingo às 9h30 da manhã, na escola Major Alfredo Pedro Rabaioli, em Mário Cypreste, Vitória. O candidato estava acompanhado da família.
Mauro Ribeiro afirmou acreditar que será uma votação extremamente expressiva. Independente do resultado a luta que deve ser travada agora é evitar as reformas impopulares que foram colocadas no governo Temer e que precisam ser revistas.
A candidata do PT ao Senado, Célia Tavares, votou na escola José Maria Ferreira, em Nova Brasília, bairro de Cariacica, por volta das 9h30 deste domingo (7). Confiante, diz que apresentará com muito carinho as propostas se for eleita. "Quando fomos às ruas todos com quem falamos disseram que os senadores atuais têm alto índice de rejeição. Pela resposta do povo, eles não devem ser reeleitos", destaca ela, que completa: "Para governador não tenho ideia de quem será eleito, mas para o Senado, serei eu".
O candidato a senador Helder Carnielli, do PTB, votou hoje pela manhã. Ele esteve, juntamente com a esposa, na Escola Municipal Educacional Zenaide Georgina Marcarini. Carnielli disse que aguardará os resultados e verá o que a população vai achar das suas propostas. Não usei recursos de campanha. Fiz tudo com recursos próprios. O que acredito ser o ideal para qualquer político, declarou.