Candidatos ao Senado votam pela manhã no Espírito Santo

O candidatofoi às urnas na manhã deste domingo. Ele votou no Colégio Up, em Vitória, por volta das 9h15. Do Val estava acompanhado de sua equipe e apoiadores, e destacou a dificuldade durante a campanha por conta da falta de recursos financeiros. "O investimento de nossa campanha representou basicamente 1% do que meus concorrentes investiram. O valor foi irrisório, nem campanha de vereador usa isso. Foi muito difícil se destacar diante daqueles que já estão no poder", contou o candidato do PPS.