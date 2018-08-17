Candidatos ao Senado possuem mais de R$ 10 milhões em patrimônio

Tribunal Regional Eleitoral recebeu os pedidos de registros dos candidatos Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

Juntos, os concorrentes na disputa ao Senado acumulam um patrimônio total de R$ 10.424.278,30. De acordo com as informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o senador Ricardo Ferraço (PSDB) é o que possui o maior valor entre os adversários, com bens avaliados em R$ 4.446.469,38.

O cálculo foi feito com base na lista de bens declarados por nove dos dez candidatos. A exceção é Liu Katrini (PSOL), cujos dados não puderam ser visualizados. Em relação a Ferraço, o valor declarado representa R$ 3.338.611,72 a mais em relação a 2010, quando se elegeu ao Senado.

O maior valor, de R$ 2.645.549,38, refere-se a participações societárias. Já aplicações e investimentos somam R$ 822.133,43. O senador declarou possuir dois apartamentos, que juntos valem R$ 642.482,47.

No ranking dos mais abastados, Ulisses Pincelli (Novo) aparece em segundo lugar, com R$ 1.757.439,30. Seus maiores bens são uma casa no valor de R$ 590 mil e ainda um apartamento de R$ 329.714,25. O menor valor está em um depósito em conta corrente, no qual há R$ 10,00. Já Helder Carnelli, do PTB, declarou ao TRE possuir R$ 1.410.000,00, dos quais R$ 1 milhão concentra-se em quotas ou quinhões de capital.

O delegado Fabiano Contarato (Rede) vem em seguida, com R$ 1.134.302,04, o que representa um aumento patrimonial na casa de R$ 411.163,31 em relação a 2014, quando candidatou-se a senador e depois desistiu. O maior valor declarado (R$ 580.977,54) refere-se a um apartamento.

Ao contrário da maioria, o senador Magno Malta (PR) declarou possuir menos bens do que em 2010, quando se elegeu. Há oito anos, o valor informado era de R$ 941.639,00 e agora é de R$ 474.315,68. Segundo sua assessoria, o encolhimento é resultado da separação de bens que aconteceu quando o senador se divorciou da primeira esposa. Hoje, ele é casado com a cantora e candidata a deputada federal Lauriete Rodrigues (PR).