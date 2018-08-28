Candidatos ao governo vão passar o dia em gravações e reuniões

A terça-feira (28) dos candidatos a governador do Espírito Santo vai ser de gravações, reuniões e sabatina. O mesmo aconteceu nesta segunda-feira (27), quando os candidatos também participaram de eventos semelhantes, além da sabatina da Transparência Capixaba Jovem, durante a noite.

próximo ao início do horário eleitoral, que começa nesta sexta-feira (31). Juntos, os candidatos ao governo do Estado terão nove minutos, em cada bloco (são dois, um à tarde e um à noite), para apresentar propostas e se fazerem conhecidos por toda a população capixaba. O ritmo de gravações se intensificou nesta semana,, que começa nesta sexta-feira (31). Juntos, os candidatos ao governo do Estado terão nove minutos, em cada bloco (são dois, um à tarde e um à noite), para apresentar propostas e se fazerem conhecidos por toda a população capixaba.

Renato Casagrande (PSB) será o candidato com maior tempo: 3 minutos e 55 segundos. Os demais não terão nem dois minutos cada um. A senadora Rose de Freitas (Podemos) terá 1 minuto e 35 segundos; a microempresária Jackeline Rocha (PT), 1 minuto e 26 segundos; o deputado federal Carlos Manato (PSL), 1 minuto e 11 segundos; o professor e empresário Aridelmo Teixeira (PTB), 36 segundos, e o advogado André Moreira (PSOL), 14 segundos.

ANDRÉ MOREIRA (PSOL)

O segundo dia da semana do candidato do PSOL, André Moreira, vai ser de reunião com a equipe de comunicação e gravação do programa eleitoral.

Já nesta segunda, a única agenda do candidato foi a sabatina durante a noite. O ritmo menos intenso acontece porque ele está se recuperando de uma cirurgia na vesícula. Após uma semana corrida, o candidato achou melhor descansar um pouco antes de retomar a agenda programada para esta semana.

ARIDELMO TEIXEIRA (PTB)

Diferentemente dos outros candidatos, Aridelmo Teixeira (PTB) viaja para Brasília nesta terça. O professor tem um compromisso no Ministério da Educação. Já nesta segunda, ele participou de reuniões administrativas.

CARLOS MANATO (PSL)

Nesta terça, o candidato Carlos Manato (PSL) vai passar a manhã e a tarde envolvido em gravações do seu programa eleitoral. Às 18h, reúne-se com a equipe do comitê de campanha em Camburi, Vitória.

A segunda-feira também foi de gravação do programa político em vários pontos da Capital.

JACKELINE ROCHA (PT)

O dia da candidata Jackeline Rocha (PT) vai começar no estúdio de fotografia. Às 8h, ela será fotografada com os candidatos proporcionais. Em seguida, às 11h, ela dará entrevista a um jornal do Estado. Mais tarde, gravará programa de televisão e se reunirá com candidatos proporcionais.

a candidata participou de uma entrevista na Rádio CBN Vitória, onde apresentou propostas e afirmou que uma de suas principais bandeiras é o combate ao racismo, buscando levar mais oportunidades às populações periféricas. Nesta segunda,onde apresentou propostas e afirmou que uma de suas principais bandeiras é o combate ao racismo, buscando levar mais oportunidades às populações periféricas.

RENATO CASAGRANDE (PSB)

Casagrande participou de caminhada em Vila Velha, nesta segunda-feira (27). FOTO: Hélio Filho. Data: 27/08/2018 Crédito: Helio Filho/ Divulgação

Nesta terça, às 8h, o candidato Renato Casagrande vai participar de uma sabatina da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), que acontece no auditório da organização.

À noite, ele participará de lançamentos de candidaturas proporcionais na Grande Vitória, diferentemente da agenda desta segunda, quando pediu votos nos bairros Alecrim e Santa Rita, em Vila Velha.

ROSE DE FREITAS (PODEMOS)

Para a candidata Rose de Freitas (Podemos), a terça será de bandeiraço na Rodoviária de Vitória pela manhã e na Terceira Ponte, à tarde e à noite.

De 11h às 11h30, a senadora vai ser entrevistada pela jornalista Fernanda Queiroz e pelo colunista Vitor Vogas no programa CBN Vitória, com transmissão pelo GAZETA ONLINE.