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Agenda de campanha

Candidatos ao governo vão passar o dia em gravações e reuniões

Nesta segunda-feira (27), os candidatos ao comando do Palácio Anchieta participaram de uma sabatina da Transparência Capixaba Jovem, na Serra.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 23:14

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 23:14

A terça-feira (28) dos candidatos a governador do Espírito Santo vai ser de gravações, reuniões e sabatina. O mesmo aconteceu nesta segunda-feira (27), quando os candidatos também participaram de eventos semelhantes, além da sabatina da Transparência Capixaba Jovem, durante a noite.
O ritmo de gravações se intensificou nesta semana, próximo ao início do horário eleitoral, que começa nesta sexta-feira (31). Juntos, os candidatos ao governo do Estado terão nove minutos, em cada bloco (são dois, um à tarde e um à noite), para apresentar propostas e se fazerem conhecidos por toda a população capixaba.
Renato Casagrande (PSB) será o candidato com maior tempo: 3 minutos e 55 segundos. Os demais não terão nem dois minutos cada um. A senadora Rose de Freitas (Podemos) terá 1 minuto e 35 segundos; a microempresária Jackeline Rocha (PT), 1 minuto e 26 segundos; o deputado federal Carlos Manato (PSL), 1 minuto e 11 segundos; o professor e empresário Aridelmo Teixeira (PTB), 36 segundos, e o advogado André Moreira (PSOL), 14 segundos.
ANDRÉ MOREIRA (PSOL)André Moreira participa de sabatina da Transparência Capixaba Jovem
O segundo dia da semana do candidato do PSOL, André Moreira, vai ser de reunião com a equipe de comunicação e gravação do programa eleitoral.
Já nesta segunda, a única agenda do candidato foi a sabatina durante a noite. O ritmo menos intenso acontece porque ele está se recuperando de uma cirurgia na vesícula. Após uma semana corrida, o candidato achou melhor descansar um pouco antes de retomar a agenda programada para esta semana.
ARIDELMO TEIXEIRA (PTB)Aridelmo participou de sabatina da Transparência Capixaba Jovem
Diferentemente dos outros candidatos, Aridelmo Teixeira (PTB) viaja para Brasília nesta terça. O professor tem um compromisso no Ministério da Educação. Já nesta segunda, ele participou de reuniões administrativas.
CARLOS MANATO (PSL)Manato participou de sabatina com jovens na Serra
Nesta terça, o candidato Carlos Manato (PSL) vai passar a manhã e a tarde envolvido em gravações do seu programa eleitoral. Às 18h, reúne-se com a equipe do comitê de campanha em Camburi, Vitória.
A segunda-feira também foi de gravação do programa político em vários pontos da Capital.
JACKELINE ROCHA (PT)Jackeline concedeu entrevista à Rádio CBN Vitória
O dia da candidata Jackeline Rocha (PT) vai começar no estúdio de fotografia. Às 8h, ela será fotografada com os candidatos proporcionais. Em seguida, às 11h, ela dará entrevista a um jornal do Estado. Mais tarde, gravará programa de televisão e se reunirá com candidatos proporcionais.
Nesta segunda, a candidata participou de uma entrevista na Rádio CBN Vitória, onde apresentou propostas e afirmou que uma de suas principais bandeiras é o combate ao racismo, buscando levar mais oportunidades às populações periféricas.
RENATO CASAGRANDE (PSB)
Casagrande participou de caminhada em Vila Velha, nesta segunda-feira (27). FOTO: Hélio Filho. Data: 27/08/2018 Crédito: Helio Filho/ Divulgação
Nesta terça, às 8h, o candidato Renato Casagrande vai participar de uma sabatina da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), que acontece no auditório da organização.
À noite, ele participará de lançamentos de candidaturas proporcionais na Grande Vitória, diferentemente da agenda desta segunda, quando pediu votos nos bairros Alecrim e Santa Rita, em Vila Velha.
ROSE DE FREITAS (PODEMOS)Rose de Freitas gravou para seu programa eleitoral.
Para a candidata Rose de Freitas (Podemos), a terça será de bandeiraço na Rodoviária de Vitória pela manhã e na Terceira Ponte, à tarde e à noite.
De 11h às 11h30, a senadora vai ser entrevistada pela jornalista Fernanda Queiroz e pelo colunista Vitor Vogas no programa CBN Vitória, com transmissão pelo GAZETA ONLINE.
Nesta segunda, Rose também participou de gravação de vídeos que serão usados na campanha.

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