Candidatos ao governo se negam a elogiar adversários

O vice-governador pode comandar o Palácio Anchieta por motivo de viagem ou férias do chefe do Executivo. Gestão pode ser definitiva em caso de morte ou impeachment Crédito: Fernando Madeira

Quando o que está em jogo é o controle do Palácio Anchieta pelos próximos quatro anos, não há espaço para se falar das qualidades dos adversários. Apesar do clima de tranquilidade da campanha eleitoral, cinco dos seis candidatos ao governo do Espírito Santo se recusaram a elencar pontos positivos de seus oponentes, em resposta a questionamento de A GAZETA.

A única exceção ficou por conta da candidata do PT, Jackeline Rocha, que respondeu parcialmente à indagação da reportagem. Sobre Rose de Freitas (MDB), ela destacou as pautas em favor das mulheres que são apoiadas pelas senadora. Já em relação a Aridelmo Teixeira (PTB), ressaltou a preocupação do professor com a área da educação, que é apresentada no plano de governo dele.

André Moreira, do PSOL, foi lembrado por dar visibilidade às políticas sociais e ao combate às desigualdades, pautas também citadas por ela como do seu próprio partido. Sobre outros dois candidatos, Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PSL), a petista preferiu não se manifestar.

Os demais candidatos, declinaram: enquanto as assessorias de Casagrande e de Carlos Manato informaram que ambos não participariam da matéria, a de Aridelmo Teixeira alegou que a demanda não seria respondida por falta de tempo, em razão de compromissos de campanha.

Rose de Freitas atestou que todos os candidatos merecem respeito, mas não entrou em detalhes. Já André Moreira justificou que o momento é para se discutir propostas e não características individuais.

A negativa em destacar a qualidade de um adversário está ligada à estratégia de campanha de cada postulante ao governo. Por outro lado, acende um alerta para a capacidade de tolerância, tão crucial para a governabilidade num ambiente de radicalização instalado no país.

Disputa

O pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp, Rogério Baptistini, analisa que para além da oposição de ideologias, que pode gerar incompatibilidades entre os candidatos, a resistência em apontar qualidades nos concorrentes está presente em todas as democracias partidárias competitivas, nas quais a disputa por votos transforma políticos em produtos.

É uma luta por poder. Durante a campanha, os candidatos estão tratando de desconstruir seus adversários para impor uma visão social de mundo em relação a eles mesmos e aos outros. Especialmente no momento de radicalização que vivemos hoje, tornou-se quase natural aceitar que os candidatos façam da disputa um campo de batalha, em que o outro deve ser anulado. A priori, isso significaria dizer: eu não mereço governar. Meu adversário pode governar porque tem atributos que eu considero legítimos.

Apesar de considerar a postura dos candidatos aceitável diante de um cenário em que as regras do jogo político-eleitoral se impõem, Baptistini não ignora o fato de que o momento eleitoral muitas vezes se sobrepõe à finalidade dos governos, que é a busca pelo bem comum.

A sociedade perde quando particularismos são exaltados. É como se vivêssemos não para a produção do bem comum, mas sim como membros de partes inconciliáveis de um todo. A partir desses comportamentos, que acontecem historicamente no Brasil, dificulta-se negociações, aumenta-se a intolerância e a ideia de república fica comprometida, disse.

Rótulos

Durante o período de campanha, os aspirantes a cargos políticos correm contra o tempo para alcançar o máximo de eleitores possível. Para o psicólogo clínico e social Jair Guerra, é justamente por isso que para criar uma identidade forte e de credibilidade, as candidaturas investem na criação de rótulos. Para tanto, é preciso demarcar muito bem as diferenças.

Fica difícil para um candidato dizer pontos positivos do outro. Ele estaria elogiando alguém que está concorrendo ao mesmo cargo e disputando, às vezes, as mesmas características. Se eu falo que sou honesto e digo que outro é honesto, não há diferencial. A disputa é quase como um teatro. Cognitivamente, as diferenças precisam estar muito bem demarcadas até para atingir eleitores de diferentes escolaridades, explicou.

O fator emocional merece atenção, na opinião de Jairo. Por mais que fale de planos de governo, de metas e do histórico do candidato, a campanha utiliza muito o viés emocional. Quando eu crio uma emoção a partir de uma característica positiva, fica difícil convencer a sociedade de que aquela mesma pessoa possui aspectos negativos, argumentou o professor da UVV.

Por isso mesmo, ele dá a dica: Para fazer uma escolha racional, é muito importante que os eleitores tenham outras fontes de informação e não vejam somente o que os candidatos falam de si mesmos e dos demais.

Blindagem

Professor de Comunicação Política da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Roberto Gondo expõe uma visão mais estratégica em relação a esse tipo de posicionamento. Segundo ele, na reta final das campanhas, as equipes dos candidatos tendem a blindá-los de assuntos como este para evitar que certas declarações se tornem empecilhos para movimentações futuras no tabuleiro político.

No Brasil, as coalizões são fundamentais para se conseguir recursos. Partidos de centro e de direita têm um perfil de governabilidade e sempre estão interessados em alianças mais adiante. Por isso, prefere-se evitar essas manifestações para não se criar indisposições entre os candidatos, seja apontando qualidades ou defeitos. A menos que haja uma cobrança muito forte por parte da sociedade, ponderou.

Veja o que os candidatos disseram

Candidatos ao governo do ES Crédito: Reprodução

JACKELINE ROCHA (PT)

Sobre Aridelmo Teixeira:

Destaco a valorização da educação, presente em seu plano de governo, e seu empenho para executar um bom papel nesta área, fundamental para o bom andamento do Espírito Santo.

Sobre Rose de Freitas:

Destaco suas pautas de apoio às mulheres, que, mesmo sendo maioria no Espírito Santo, sofrem com altos índices de violência, são vítimas do machismo diário, que muitas vezes culmina com terríveis atos como o feminicídio.

Sobre André Moreira:

Destaco seu apoio às políticas sociais. A atenção aos movimentos organizados do Estado e a luta contra a desigualdade econômica e social que existe em nosso Estado, algo contra que também lutamos e sempre lutaremos.

A assessoria de imprensa informou que a candidata não se posicionaria sobre Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PSL).

CARLOS MANATO

(PSL)

Segundo a assessoria de imprensa, o candidato não quis destacar pontos positivos em nenhum dos adversários.

RENATO CASAGRANDE

(PSB)

A assessoria de imprensa informou que o candidato não participaria da matéria.

ARIDELMO TEIXEIRA

(PTB)

A assessoria de imprensa informou que não seria possível responder à demanda por causa dos compromissos de campanha do candidato.

ROSE DE FREITAS

(MDB)

A candidata preferiu não falar sobre os adversários individualmente e fez um comentário geral: Todos os candidatos merecem respeito. Indistintamente. Pois estão dentro de um processo democrático de grande valor e se submeteram ao voto popular com suas ideias, com suas plataformas. É assim que a democracia funciona.

ANDRÉ MOREIRA (PSOL)

O candidato não quis falar sobre os adversários individualmente e declarou que respeita a todos os que disputam as eleições deste ano, mas entende que o debate deve se desenvolver nos campos das ideias e propostas. As características dos candidatos e candidatas, sejam elas positivas ou negativas, não devem entrar no debate.





Reconhecer os acertos

Em uma situação de conflito, costuma ser difícil ver e admitir nossos próprios erros, dúvidas e dificuldades. Também não é fácil reconhecer as qualidades e os acertos das pessoas com quem discordamos  ingredientes fundamentais para um diálogo genuíno. E não é sem motivos. Vivemos uma sociedade punitiva. Para os que erram, espera-se que haja castigo; aos que têm dúvidas, constrangimento; aos que demonstram dificuldades, rejeição. Em um processo eleitoral, a forma como as pessoas lidam consigo e com os demais se reflete na maneira como debatem, nas expectativas sobre seus candidatos e na postura que estes frequentemente assumem: privam-se da autocrítica e da dúvida; projetam no outro todo erro e propõem soluções irretocáveis e definitivas.