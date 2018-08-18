Candidatos ao governo percorrem cidades em busca de votos

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No primeiro final de semana de campanha eleitoral, os candidatos ao governo do Espírito Santo já começam suas maratonas nos municípios em busca de votos. Enquanto Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (Podemos) vão para o interior, Aridelmo Teixeira (PTB), Carlos Manato (PSL) e Jackeline Rocha concentrarão suas ações na Grande Vitória.

André Moreira (PSOL)

O único que não participará de nenhuma atividade este final de semana é André Moreira (PSOL). Recém-operado, o candidato retomará sua agenda a partir da próxima segunda-feira (20), quando participará de um debate promovido pela Convergência Negra do Espírito Santo no Sindicato dos Estivadores, em Vitória, às 19 horas.

Aridelmo Teixeira (PTB)

O professor percorrerá as feiras de Jardim da Penha e de Barro Vermelho, em Vitória, na manhã deste sábado (18). Às 16h, participará do lançamento de um livro, na Fucape Business School. De lá ele segue para o lançamento da candidatura a deputado estadual de Cláudio Zen (PTB), em Porto Canoa, na Serra.

No dia seguinte, o petebista confraternizará em uma feijoada do Sindicato dos Corretores de Seguro no cerimonial Oásis, ao meio-dia.

Carlos Manato (PSL)

O deputado federal fará uma carreata no ginásio Tancredão, em Vitória, às 9h. Já às 13h30, ele estará no clube Álvares Cabral, em um encontro de ex-atletas. Às 19h30 participará de um culto na Igreja Maranata de Serra Dourada I, na Serra.

No domingo (19) haverá um "adesivaço" na Praia do Canto, próximo à Praça dos Namorados. Em seguida, o deputado almoçará com a família e depois se reunirá com sua equipe. Ànoite, ele seguirápara outra Igreja Maranata, também na Serra.

Jackeline Rocha (PT)

A candidata do PT fará uma caminhada pela feira livre do Centro de Vitória, a partir das 8h deste sábado. Para as 10h está agendada uma reunião com sua equipe de marketing. À noite, ela participará das atividades dos candidatos às eleições proporcionais pelo partido.

Renato Casagrande (PSB)

Disputando a reeleição, Renato Casagrande estará em Castelo  sua cidade natal  na manhã deste sábado (18) para uma caminhada. O evento está marcado para as 8h. Mais tarde, o ex-governador segue para São Mateus, onde tem compromissos pessoais.

Já no domingo (19), Casagrande se dedicará à gravação de seu programa eleitoral. Na segunda-feira (20), uma reunião de campanha está marcada para as 10h. Às 18h30, o candidato participará do debate da Convergência Negra do Espírito Santo.

Rose de Freitas (Podemos)

Neste sábado (18), a senadora visitará cinco municípios da região Centro-Serrana. Às 15 horas, participará do encerramento da 7ª Semana Tecnológica do Agronegócio, no parque de exposições de Santa Teresa. Em seguida, a candidata passará por Itaguaçu, Itarana, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, onde participará de reuniões e de conversas com a comunidade.