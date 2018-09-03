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Eleições 2018

Candidatos ao governo participaram de festas, feiras e gravações

Seis postulantes ao Palácio Anchieta tiveram agenda intensa no fim de semana, tanto na Grande Vitória quanto no interior do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2018 às 22:07

Publicado em 02 de Setembro de 2018 às 22:07

Divididos entre a tarefa de fazer corpo a corpo com os eleitores nas ruas e as finalizações dos programas eleitorais, os seis candidatos ao governo do Espírito Santo deram continuidade às suas agendas neste final de semana. Enquanto alguns permaneceram na Grande Vitória, outros pegaram a estrada para o interior do Estado.
Este foi o caso de Renato Casagrande (PSB), que neste sábado (1º) visitou os municípios de São Mateus e  Pinheiros, onde conversou com lideranças empresariais e eleitores, além de participar do lançamento das candidaturas proporcionais de correligionários. Dando continuidade à agenda, o socialista seguiu, neste domingo (02) para a Festa da Goiaba, no distrito de Santa Júlia, em São Roque do Canaã, e para a Festa do Sanfoneiro, em Conceição do Castelo. Durante as conversas, Casagrande falou sobre a criação de programas de incentivo agrícola e de segurança para os moradores do campo.
Casagrande conversou com moradores na Festa da Goiaba, em São Roque do Canaã Crédito: Hélio Filho
Rose de Freitas (Podemos) foi recebida pela comunidade e por lideranças do bairro São Torquato, em Vila Velha, na manhã de sábado, e reforçou que sua prioridade, caso seja eleita, não serão as "grandes obras", mas sim ações para melhorar a qualidade da saúde, da educação e segurança pública. Neste domingo, a senadora se reuniu com lideranças políticas na Grande Vitória e também circulou pelo interior do Estado, visitando Guarapari, Anchieta e Piúma. Já sua militância acordou cedo para fazer um bandeiraço da candidata no bairro Glória, em Vila Velha. O evento ocorreu em frente à fábrica de chocolates Garoto, aproveitando a concentração de pessoas que chegavam para o fim da corrida "Dez Milhas Garoto".
Rose de Freitas foi ao encontro da comunidade de São Torquato, em Vila Velha Crédito: Christian Rissi
O deputado federal Carlos Manato (PSL) concentrou suas ações na Grande Vitória. No sábado, ele participou de um café da manhã em Cariacica Sede e, em seguida, caminhou por Itapoã e pela Glória, em Vila Velha. Já na parte da tarde, o candidato gravou seu programa eleitoral e finalizou o dia em culto na Igreja Maranata. Neste domingo, Manato deu sequência à gravação de seu programa de campanha. Às 12 horas, participou de um almoço no bairro Soteco, em Vila Velha, onde também esteve presente o senador candidato à reeleição, Magno Malta (PR). À noite, ele seguirá para outro culto.
Carlos Manato ao lado do senador Magno Malta durante um almoço, em Soteco, Vila Velha. Crédito: Divulgação
No sábado, André Moreira finalizou as gravações de seu jingle de campanha ao lado de outros candidatos do PSOL, no Centro de Vitória. Neste domingo, André conversou com eleitores na feira de André Carloni, na Serra, ao lado da candidata a deputada federal Bruna Gati e da candidata a deputada estadual  Brice Bragato, ambas também do PSOL.
André Moreira pediu votos na feira de André Carloni, na Serra, ao lado de sua correligionária Brice Bragato Crédito: divulgação
Quem também gravou seu programa eleitoral foi o professor Aridelmo Teixeira (PTB) e concedeu entrevista à Rádio CBN Vitória, no sábado. Já neste domingo, Aridelmo fez corpo a corpo durante o início da corrida Dez Milhas Garoto. Às 9h30 esteve em Jacaraípe, onde caminhou ao lado do candidato a deputado estadual Thiago Carrerro (PTB). Ele também almoçou no balneário com um grupo de correligionários.
Aridelmo foi sabatinado pelos jornalistas Fernanda Queiroz e Vitor Vogas na rádio CBN Crédito: Luciane Ventura
A candidata do PT, Jackeline Rocha, aproveitou o sábado para panfletar nas feiras de Laranjeiras e de Central Carapina, na Serra, além de caminhar pela Vila Rubim, no Centro de Vitória, onde participou do chamado "Lulaço", um evento em homenagem ao ex-presidente Lula (PT). Neste domingo, Jackeline esteve em Cachoeiro de Itapemirim, no lançamento do candidato a deputado estadual Carlos Casteglione (PT).  
Jackeline Rocha participou do lançamento da candidatura a deputado estadual de Carlos Castiglione (PT) Crédito: Silvio Ghizolphi
 
 

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