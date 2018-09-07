Candidatos ao governo falam o que querem fazer para melhorar a saúde

Candidatos ao governo do Espírito Santo apresentaram propostas para a saúde Crédito: Reprodução

Uma série de ações capazes de reestruturar a área de saúde pública no Espírito Santo, melhorando a integração entre as esferas de governo, a infraestrutura e a qualidade dos serviços oferecidos, são apontadas por especialistas como urgentes para que haja uma recuperação dos indicadores do Estado a partir do próximo governo. Para isso, o Gazeta Online convidou os seis candidatos a governador para apresentar suas visões sobre estes gargalos e quais propostas possuem para enfrentá-los especificamente.

Conforme a reportagem publicada nesta quinta-feira (7) demonstrou, o futuro governador terá a complexa missão de equalizar a histórica falta de leitos hospitalares em meio à crescente demanda, e para evitar que a ela cresça, terá que passar por um fortalecimento da atenção básica, atuando na prevenção e assistência primária. , o futuro governador terá a complexa missão de equalizar a histórica falta de leitos hospitalares em meio à crescente demanda, e para evitar que a ela cresça, terá que passar por um fortalecimento da atenção básica, atuando na prevenção e assistência primária.

Confira agora as respostas dos candidatos:

1 - O número de leitos por habitante no Estado tem caído e está em 1,89 para cada 1.000 habitantes, sendo que a OMS recomenda que seja de 3 a 5. Além disso, gastos com judicialização também aumentam a cada ano. O que fará para resolver este problema?

Renato Casagrande: Vamos ampliar a oferta de leitos hospitalares e qualificação do cuidado assistencial em toda a rede de saúde própria, contratada pelo SUS e entidades filantrópicas, incluindo construção, reforma e ampliação de unidades.

Rose de Freitas: Em nosso governo, vamos melhorar a gestão dos hospitais existentes, otimizando os serviços e aumentando a oferta de leitos, pois muitos hospitais da rede estadual hoje são subutilizados. Precisamos ampliar ainda mais as parcerias com as entidades filantrópicas, com consequente aumento do número de leitos e a resolutividade da rede de saúde.

Carlos Manato: Em meu governo, pretendo fazer parcerias com hospitais públicos, privados, filantrópicos e associações, de forma a ampliar a estrutura hospitalar no Estado. Assim, além dos hospitais públicos que hoje compõem a rede estadual, vamos conversar com as instituições filantrópicas, especialmente no interior do Estado. Dessa forma, a rede será ampliada e poderemos aumentar o número de leitos hospitalares.

André Moreira: Os números indicam que o Espírito Santo precisa de mais hospitais tanto na Grande Vitória quanto no interior, onde a situação é ainda mais crítica. O melhor hospital do interior não pode ser uma ambulância para os hospitais da região metropolitana. Defendemos a construção de hospitais regionais, a partir de um planejamento que leve em consideração as cinco macrorregiões de saúde do Estado (Norte, Sul, Central, Metropolitana e Sul). O objetivo é descentralizar o acesso à saúde nos níveis de atenção de média e alta complexidades. Quanto às internações por determinação judicial, é preciso investigar mais atentamente. Muitas delas, sobretudo as que vêm das comarcas para a Grande Vitória, estão relacionadas a dependentes químicos que são encaminhados compulsoriamente para tratamento em instituições, a maioria, de cunho religioso. Recente levantamento do site G1 aponta que o Estado gastou, por determinações da Justiça, R$ 148 milhões em oito anos só com a compra de leitos particulares para tratamento de dependência química no Espírito Santo.

Aridelmo Teixeira: A curto prazo, as parcerias público-privadas são necessárias, afinal a população precisa ter saúde garantida. Encontramos isso no desafio de "ampliar e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde especializada mais humanizados". Desse modo, temos como metas a criação de 100 novos leitos de saúde mental em hospitais gerais; liberação ou criação de 200 novos leitos clínicos, cirúrgicos e UTIs, em serviços já existentes. Teremos como ações quatro Hospitais Regionais de Referência adequados para atendimento ao idoso; construção do Hospital Geral de Cariacica; e também adequar maternidades para rede materno-infantil e ampliar os serviços do Samu.

Jackeline Rocha: Temos como projeto de governo a ampliação das ofertas de leitos nos hospitais do Espírito Santo mesmo que gere um alto custo aos cofres públicos, tendo em vista que buscamos um Estado cada vez mais inclusivo, solidário, e democrático. As ofertas de leito para quem precisa não podem jamais deixar de existir, assim como o auxílio completo ao paciente que ainda necessitar. Portanto, apoiamos a implementação imediata do programa federal "Melhor em Casa", quem tem como objetivo atender nas residências pacientes que estão em leitos hospitalares, e que possuem condições de terem este tratamento.

2 - Hoje, 30% das internações foram por causas solucionáveis na atenção básica, como infecções, diabetes e hipertensão. Só 59% da população é atendida por equipe de saúde familiar. O que fará para fortalecer o nível primário?

Renato Casagrande: Entre 2011 e 2014, como parte do Programa de Fortalecimento e Expansão da Atenção Primária, entregamos 57 unidades de saúde da família em todas as regiões. No nosso plano, reafirmamos o compromisso de apoiar a atenção primária nos municípios, ampliando o acesso e a qualidade dos serviços, garantindo portas de entrada para urgência e emergência, bem como apoio para o diagnóstico e a assistência farmacêutica integral. Capacitaremos operadores de saúde, com foco nos programas de prevenção.

Rose de Freitas: Vamos ampliar em todos os municípios os cuidados com atenção básica de saúde, capacitando os agentes da área como difusores de informações e melhorando as condições de trabalho e de remuneração dos profissionais. Além disso, vamos equipar as unidades de atendimento para aumentar a resolutividade, com consequente redução das doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, asma e diabetes.

Carlos Manato: Pretendo estabelecer parceria bipartite  cada um terá sua parte de responsabilidades a serem cumpridas  com o governo federal, para ampliar a rede de atendimento no Estado. O programa de saúde familiar é importante e, dentro das possibilidades orçamentárias, será expandido.

André Moreira: Ampliar equipes de saúde da família é investir em políticas públicas de prevenção. É preciso também estruturar a rede de atendimento à atenção básica para elevar a qualidade do atendimento. Hoje, a maioria dos municípios não absorve as demandas regionais. Uma doença que poderia ser tratada no próprio município logo no início, acaba se tornando crônica, levando esse paciente para as filas de média e alta complexidades. O resultado é a sobrecarga na rede hospitalar, especialmente da região metropolitana.

Aridelmo Teixeira: A porta de entrada do cidadão no sistema de saúde é a atenção primária. Assim, tratamos do desafio de "ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde". Voltaremos para nossas metas de atingir 98% de cobertura populacional atendida pelo Programa Saúde da Família. Alcançaremos esse resultado após a devida qualificação dos profissionais da atenção primária, e com a melhoria da infraestrutura da rede básica de saúde nos municípios. Um aumento na complexidade dos casos não resolvidos pelo programa será referenciada nas unidades ambulatoriais de maior complexidade, o que possibilitará o atendimento com especialistas, e também a realização de exames de maior complexidade.

Jackeline Rocha: A carência na saúde básica ocasiona complicações maiores, para problemas que poderiam ser sanados com atenção aos primeiros cuidados com a pessoa. Tendo esse ponto em questão, é preciso que haja apoio intenso, e com aumento gradativo, aos municípios, para que o fortalecimento da atenção básica para manutenção e ampliação das equipes de saúde da família seja de fato algo que entre na casa das pessoas que tanto precisam, e represente a real mudança neste cenário. Trata-se de uma de minhas missões enquanto governadora do Estado.

3 - A mortalidade infantil no Estado ficou em 10,25 para cada 1.000 nascidos vivos em 2017, e dobrou o número de casos de sífilis congênita. O que vai fazer para reduzir os índices?

Renato Casagrande: Quando governamos o Espírito Santo, criamos a Rede Bem Nascer, uma iniciativa inédita onde o governo passou a oferecer atenção integral às gestantes, da gravidez ao parto, incluindo o acompanhamento da saúde do bebê nos primeiros meses de vida. Nosso plano de governo inclui a adequação das estruturas físicas da rede própria de saúde, ofertando melhores condições de trabalho aos servidores e melhor acolhimento aos pacientes; o aumento do número de leitos hospitalares; o fortalecimento de serviços de urgência e emergência; o apoio à atenção primária; a capacitação dos operadores da saúde; o fortalecimento da cobertura vacinal; entre outras ações que também contribuem para a redução desse índice.

Rose de Freitas: A sífilis congênita é consequência de uma doença sexual transmissível. Afeta tanto crianças, com consequente aumento da mortalidade infantil, quanto as mulheres  que podem sofrer graves consequências se a doença não for diagnosticada e tratada adequadamente. Vamos investir na ampliação e otimização da rede de atendimento básico, com intensificação dos programas de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e cuidados com a saúde da mulher.

Carlos Manato: Como médico conheço essa realidade de perto. Vou investir na conscientização. Os médicos têm que participar mais, orientando a comunidade desse problema nas escolas, igrejas e hospitais. Temos que dar um atendimento digno a nossas gestantes. O pré-natal passará a ser bem feito no Estado. Sei que dá para fazer. Vamos fazer parcerias com as universidades e escolas de medicina, para termos um atendimento melhor e mais orientação para as gestantes.

André Moreira: A mortalidade infantil e sífilis congênita tendem a se elevar em razão da falta de investimento do Estado em políticas preventivas. A mortalidade infantil tem como uma das principais causa a diarreia, doença muitas vezes relacionada à falta de saneamento básico e à qualidade da água consumida. A sífilis congênita indica falha no pré-natal, outro processo preventivo. Nos dois casos, os mais pobres são afetados. Para reverter o quadro, o Estado precisa investir além do mínimo constitucional de 12% em saúde. Esses recursos poderiam vir com o fim das isenções fiscais às grandes empresas. Só nos últimos quatro anos do atual governo, o Estado renunciou a mais de R$ 4 bilhões em impostos.

Aridelmo Teixeira: O aumento da mortalidade infantil nos últimos anos deve-se principalmente à piora na condição socioeconômica da população e também ao aumento dos casos de zika. Já a sífilis é uma doença sexualmente transmissível e sua prevenção é realizada através do tratamento precoce, com orientação e uso de preservativos. A realização de exames no pré-natal detectam a doença e permitem o tratamento precoce da mãe. Um pré-natal adequado junto à atenção básica e educativa seriam uma maneira eficaz para combatê-la. Uma das metas é reduzir a mortalidade infantil. Teremos como ações qualificar os profissionais da atenção primária, melhorar a infraestrutura da rede básica nos municípios e readquirir a capacidade de cofinanciamento da atenção primária.

Jackeline Rocha: É preciso intensificar a atenção para com os altos índices de mortalidade infantil. Iremos implementar o programa de atenção à saúde da mulher. Com ele, aumentar o foco nas medidas de prevenção e acompanhamento não apenas àquelas mulheres que apresentam riscos na gestação, mas também atenção ao nível de instrução às futuras mães sobre riscos e cuidados durante a gravidez, ampliando o alcance de medidas preventivas.

4 - O Estado tem tido dificuldade de alcançar metas do calendário básico de vacinação da criança. Em 2017, só 30% foi feito. Como vai resolver este problema?

Renato Casagrande: Vamos fortalecer a vigilância em saúde e atuar em parceria com os municípios nas ações de combate a endemias, bloqueios e cobertura vacinal. Também vamos promover o uso de tecnologias para facilitar o acesso aos serviços de saúde, por meio de agendamentos online para consultas e vacinas.

Rose de Freitas: Precisamos desenvolver campanhas educativas para a população, alertando sobre os riscos de não se vacinar, além de tornar os agentes de saúde de cada município importantes vetores no alcance das metas do calendário vacinal.

Carlos Manato: Aqui a parceria será com os municípios, também de forma bipartite. Vamos ampliar as campanhas de conscientização, sobre a importância de se vacinar todas as pessoas, sejam elas crianças, jovens, adultos e idosos. Levaremos a vacinação onde for preciso, pois nem sempre as pessoas conseguem se deslocar até o posto de vacinação. Por isso, a parceria com os municípios será muito importante. Assim, vamos conseguir atingir as metas.

André Moreira: A vacinação também é uma ação preventiva que pode evitar doenças e salvar vidas. Os baixos índices de cobertura vacinal, principalmente em crianças menores de cinco anos, e a ameaça da volta de doenças que já estavam erradicadas, como a polio, são um indicador de falha na gestão pública. É preciso organizar melhor as redes, ouvir mais a comunidade e propor horários mais compatíveis com a rotina da população. É importante também envolver mais as creches e escolas nas campanhas de vacinação. O governo do PSOL irá dar todo apoio aos municípios, tendo em vista a garantia da gestão e oferta pública e de qualidade do conjunto de programas, ações e estratégias que fazem parte da esfera da atenção básica, desenvolvidos através das Unidades Básicas de Saúde.

Aridelmo Teixeira: A divulgação da necessidade de vacinar os filhos deve ser feito através de campanhas em meios de comunicação e supervisionados pelo médico do Programa Saúde da Família. Refere-se a atenção básica que precisa ser cada vez mais intensificados visando atingir toda a população.

Jackeline Rocha: A intensificação de políticas que aumentem os níveis de vacinação infantil passa por gerar uma cultura de conscientização da população. Entendemos que é necessário a participação ativa de movimentos diretamente ligados às cidades e aos bairros, tais quais as associações de moradores, para que os pais de nossas crianças se conscientizem da real importância da vacinação infantil.

5 - O Estado tem hoje 4 dos 19 hospitais administrados por Organizações Sociais (OS) e pode chegar a 10 até o fim do ano, mas este modelo de gestão é questionado pela falta de transparência, e possível diminuição dos investimentos para a saúde. Pretende manter este modelo? Como irá aperfeiçoá-lo? Quais são suas considerações?

Renato Casagrande: A solução para os problemas de gestão da saúde, principalmente no que diz respeito à eficiência e qualidade dos serviços prestados, não passa somente por uma única alternativa. A gestão por meio de OS é apenas uma delas. Nossa experiência demonstra que esse modelo traz aspectos positivos e negativos, precisando ser aperfeiçoado, principalmente no que diz respeito aos resultados e controle dos recursos repassados. Deste modo, vamos, dentre outros, promover auditoria em todos os contratos em andamento e vigentes, para análise dos resultados e indicadores estabelecidos; aperfeiçoar as regras de contratação e acompanhamento da prestação de serviços; aumentar a capacidade de gestão da SESA, investindo em pessoal, tecnologia e qualificação; dialogar permanentemente com os diferentes atores; e aumentar o controle social na saúde, garantindo mais transparência ao processo.

Rose de Freitas: Nós precisamos discutir melhor esse modelo das OS, criando mecanismos que promovam mais transparência no uso dos recursos e nos resultados alcançados. Porém, a melhora dos serviços de saúde passa necessariamente pela valorização dos servidores da área e das cooperativas médicas, que sempre realizaram um excelente trabalho no Estado, principalmente nas áreas de urgência e emergência.

Carlos Manato: Entendo que, em alguns casos, a administração terceirizada funciona bem. Entretanto, pretendo discutir com a classe médica e os hospitais, qual o melhor modelo para isso.

André Moreira: Definitivamente, o governo do PSOL não manterá esse modelo de gestão. Vamos auditar esses contratos de terceirização. Os que apresentarem irregularidades serão cancelados; os demais serão encerrados imediatamente após o término. Isso significa tirar as gestões dos hospitais das mãos das OSs e devolvê-las para o poder público. A propósito, há muito a ser esclarecido nesses contratos. A Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Pró-Saúde, por exemplo, que administra o HEUE (antigo São Lucas), está sendo investigada no ES e em mais cinco Estados. No Tocantins, o Ministério Público Federal pediu a suspensão imediata de 17 contratos da Pró-Saúde.

Aridelmo Teixeira: O investimento na saúde é pactuado e vinculado à receita. Desse modo não será reduzido. A administração das unidades de saúde é complexa e sua otimização pode ser alcançadas com as OS's. A transparência tem que ser total de modo que todo cidadão possa ter acesso, o nosso intuito é melhorar a gestão do Sistema de Saúde do Estado. Mais uma vez, elaboramos metas que são 100% de transparência no gasto do Governo na saúde e gestão de informação 100% integrado em BI. Seguiremos com as seguintes ações: realizar seleção pública de gestores da rede hospitalar e superintendências por meritocracia; gestão por resultados na rede própria; planejar e fortalecer a rede regional de saúde, com foco na atenção primária; usar modelo de Preço de Referência na compra de medicamentos; e usar o Portal de Transparência para gestão das filas de espera implantado

Jackeline Rocha: Acreditamos que o maior investimento na saúde deve ocorrer, isto é imprescindível. Inclusive com o fortalecimento dos hospitais sociais. O que deve acontecer, também, para que críticas como estas levantadas não mais se tornem realidade, é o maior acompanhamento por parte do Estado, como órgão fiscalizador. É natural que, com o gradativo aumento de acompanhamento da gestão desses hospitais, seja possível e evidenciada uma gestão mais transparente para o povo. Somos favoráveis ao fortalecimento intenso do sistema único de saúde (SUS), e democratização do acesso à saúde para todos os níveis sociais. Trata-se de uma de nossas bandeiras.

6 - Na Grande Vitória, 218 mil pessoas aguardam na fila por exames e consultas com médicos especialistas. Para pessoas que vêm do interior, como do Norte do Estado, a espera costuma ser de 11 meses. Qual é a sua proposta para o problema?

Renato Casagrande: O grande desafio é aumentar a oferta garantindo qualidade aos serviços prestados. E esse é o nosso principal objetivo. Nesse sentido, vamos consolidar o conceito de redes de atenção regionalizadas, que ao término do nosso governo, em 2014, estavam com suas estruturas físicas praticamente concluídas. Isso significa que os capixabas receberão atendimento em suas próprias regiões, sem precisar se deslocar para a Grande Vitória, por exemplo, para conseguir consultas ou exames especializados. Além disso, vamos fortalecer os serviços de urgência e emergência; ampliar o número de leitos hospitalares em todo o Estado; e adequar estruturas físicas da nossa rede, oferecendo mais acolhimento aos pacientes e melhores condições de trabalho aos servidores.

Rose de Freitas: Vamos expandir e otimizar a Rede Cuidar, proporcionando assim um atendimento mais próximo e evitando o deslocamento para a Grande Vitória. Dessa forma, vamos aumentar a oferta de consultas e exames, reduzindo o tempo de espera. Vamos também oferecer um atendimento personalizado e humanizado, com integração das equipes da atenção primária e atenção especializada. O objetivo é garantir atendimento multiprofissional, capaz de resolver até 95% dos problemas de saúde do cidadão em sua própria região. Além disso, temos a intenção de melhorar a rede credenciada de serviços, principalmente nos hospitais filantrópicos, com importante aumento da oferta dos serviços de saúde e consequente redução no tempo de espera de consultas e exames.

Carlos Manato: Já na primeira semana de governo, vou determinar a contratação de 10 mil exames de alta complexidade, como ressonância e tomografia. E também criar uma força-tarefa com hospitais públicos, privados, filantrópicos e associações, em todo o Estado, para acabar com a espera em urgência e emergência. Para agilizar, os atendimentos poderão ser feitos à noite e até nos finais de semana. Pretendo acabar com as filas para exames e cirurgias eletivas, o mais rápido possível. Não adianta querer resolver o problema de forma paliativa. É preciso atacar de frente, aliviar a situação na retaguarda do atendimento. Só assim para os hospitais terem condições de fazer um bom atendimento. Outro ponto que precisamos melhorar, diz respeito à movimentação dos pacientes. Quanto menos o paciente tiver que viajar para obter o tratamento, melhor. Por isso, estudarei formas de regionalizar tratamentos de alta complexidade. Quando não houver jeito, o paciente tiver que sair de sua região e vir, por exemplo, para a Grande Vitória, já haverá planejamento para, através de parcerias com as prefeituras, que as necessidades básicas, como transporte e alimentação deles sejam atendidas.

André Moreira: Construir novos hospitais no interior está no plano de governo do PSOL. É inaceitável que um paciente espere quase um ano por um atendimento. Os números são alarmantes. Para os pacientes que aguardam por cirurgia eletiva, que não é considerada urgente, a espera é ainda maior, podendo chegar a dois anos. Insisto. É preciso rever as isenções fiscais concedidas às grandes empresas e redirecionar esse recurso para a saúde. Com um quadro caótico desses, não dá para investir só o mínimo de 12% na saúde.

Aridelmo Teixeira: É uma das mazelas da saúde a serem imediatamente sanadas. O pagamento desses exames junto a iniciativa privada serão a solução imediata para eliminar as filas, até que o Estado se adapte e tenha meios de ampliar sua rede de realização desses exames.