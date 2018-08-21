Candidatos ao governo do Espírito Santo trocam indiretas

André Moreira, Aridelmo Teixeira, Jackeline Rocha, Rose de Freitas e Renato Casagrande participaram de debate no Sindicato dos Estivadores, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado, ocorrido na noite desta segunda-feira (20), não contou com perguntas e respostas diretas entre os adversários. Nem por isso, no entanto, o evento, organizado pelo Observatório Negro  Eleições 2018  deixou de registrar farpas e alfinetadas de parte a parte. O tema central dos questionamentos, feitos por integrantes do movimento negro, foi a situação de vulnerabilidade dessa população no Estado, principalmente no tocante à violência.

Dos seis postulantes ao comando do Executivo estadual, somente Carlos Manato (PSL) não compareceu. Ele cumpria outra agenda de campanha, uma entrevista a emissora de TV.

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) desfilou dados e feitos da gestão em que esteve à frente do Palácio Anchieta, não sem criticar a administração atual, capitaneada pelo governador Paulo Hartung (MDB), que não tenta a reeleição.

"Quanto você fecha o ensino noturno, quem sofre mais? A população negra. Quando você fecha escolas, quem sofre mais? A população negra. Quando você tem um Estado que não presta nenhum serviço social você ofende a todos, mas mais ainda à população negra. Além de (implementar) ações afirmativas  a pergunta era sobre cotas para negros  temos que combater as ações negativas", afirmou o socialista em um de seus momentos mais incisivos no debate.

SEGURANÇA PÚBLICA

O ex-governador também argumentou que a falta de melhores índices na área da segurança pública do Estado e outras deriva da "descontinuidade" de programas implantados por ele.

O caminho contrário, de críticas ao governo Casagrande, coube a Aridelmo Teixeira (PTB), entusiasta do programa Escola Viva e que quase assumiu a Secretaria de Estado da Educação este ano.

"Parece que nunca ninguém aqui governou o Estado. 'Vamos fazer', 'vamos fazer'. E em quatro anos não fez", afirmou Aridelmo, sem citar o socialista nominalmente. "Tem gente que só fala em gastar. 'Eu gastei mais'. Não tem que gastar, tem que investir", disse também o petebista.

Já para André Moreira (PSOL), as duas gestões são uma só. "Em 16 anos tivemos apenas um governo, até com nomes do secretariado de um no outro", afirmou.

Rose de Freitas (Podemos) chegou com alguns minutos de atraso ao evento e manteve um clima de cordialidade recíproca com Casagrande.

A candidata Jackeline Rocha (PT), por sua vez, além de debater os temas sugeridos pelo movimento negro, aproveitou para criticar o governo Michel Temer (MDB), "o golpe de 2016" e defender o ex-presidente Lula (PT).

Quando o questionamento foi sobre a criação de uma Secretaria da Igualdade Racial no Estado, André Moreira disse que "vai ter secretaria". Jackeline pontuou que não basta criar um espaço e sim dotá-lo de autonomia. Rose e Casagrande não se comprometeram, lembrando que é preciso checar a situação financeira do Estado em 2019. Já Aridelmo afirmou que pretende fazer o oposto: extinguir pastas.

CLIMA

O debate ocorreu no auditório do Sindicato dos Estivadores, em Vitória, com transmissão pelo Facebook.

Casagrande lidera as pesquisas de intenção de voto (54% no Ibope) e rebateu poucas vezes as indiretas recebidas. Rose, em segundo lugar (13%), não optou pelo confronto. André Moreira e Jackeline (1% cada um) pareceram à vontade no ambiente, cercados por integrantes de movimentos sociais e sindicais. Aridelmo (1%), neófito na política, deu os primeiros passos no discurso eleitoral.

O QUE DISSERAM OS CANDIDATOS AO GOVERNO

"A morte dos jovens negros está marcada no orçamento do governo do Espírito Santo há 16 anos (...) E nos últimos dois governos não houve um representante negro no primeiro escalão" - ANDRÉ MOREIRA (PSOL)

"Temos que evitar que os jovens saiam da escola. Isso é mais proteção para os negros e para qualquer outra criança. Por que o jovem sai da escola? Porque não se identifica com ela" - ARIDELMO TEIXEIRA (PTB)

"Temos que ter a Rota dos Quilombolas, não só dos imigrantes (...) Que os governos passem a ter secretários de políticas públicas negros e negras para a gente dialogar com o nosso povo" - JACKELINE ROCHA (PT)

"Quando você tem um Estado que não presta serviço social, você ofende a todos, mas mais ainda à população negra. Além de (implementar) ações afirmativas, temos que combater as negativas" - RENATO CASAGRANDE (PSB)