Candidatos ao governo do ES participam de debate na TV Gazeta

Está tudo pronto para o debate da TV Gazeta com os candidatos ao governo do Estado a partir das 22 horas desta terça-feira (2).

André Junqueira no estúdio onde o debate da TV Gazeta vai acontecer Crédito: Vitor Jubini

Esse será o momento para tirar dúvidas ou para reforçar convicções, conforme apontou o editor-chefe da TV Gazeta e do portal G1, André Junqueira, que será o mediador do debate.

"A expectativa é a melhor possível. O debate da TV Gazeta é muito esperado, tanto pelos candidatos quanto pelos eleitores. Acontece em horário nobre, tem uma grande audiência, e é a oportunidade do eleitor tirar suas dúvidas ou reforçar suas convicções, caso já tenha um candidato na cabeça. A TV Gazeta realiza debates assim há quase 40 anos. Uma tradição que só reforça nosso compromisso com a democracia e com o cidadão", destacou.

Participam do encontro na noite desta terça-feira (22) os candidatos Renato Casagrande (PSB), Rose de Freitas (Podemos), Carlos Manato (PSL), Jackeline Rocha (PT), Aridelmo Teixeira (PTB) e André Moreira (PSOL).

Candidatos ao governo do ES Crédito: Reprodução

REGRAS

Ao todo, o debate será dividido em quatro blocos, sendo que nos dois primeiros as perguntas serão de temas livres. No terceiro e no quarto bloco os temas serão sorteados pelo mediador. Em todo o debate os candidatos terão a oportunidade de perguntar e de responder aos questionamentos.

Já na quinta-feira será realizado o debate CBN/Gazeta Online, a partir das 10 horas, com os candidatos ao governo. Os eleitores começarão a receber informações a partir das 9h30, quando entrará em cena o Estúdio Digital, uma novidade neste ano para que o enfrentamento entre os adversários seja analisado de imediato. A transmissão será ao vivo pelo Gazeta Online, CBN e pelas redes sociais.

Em um primeiro momento será feita uma retrospectiva sobre as campanhas. Os comentários serão realizados durante os intervalos do debate, sendo que o que for dito pelos candidatos será analisado.