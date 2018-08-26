Candidatos ao governo 'colam' em lideranças regionais pelo Estado

Feira livre - no Dia dos Feirantes, candidatos fizeram o tradicional corpo a corpo nas feiras Crédito: Ricardo Medeiros

Com pouco tempo para conquistar a confiança dos eleitores, os candidatos a governador do Espírito Santo seguem em uma maratona de visitas a municípios em agendas de lançamento de candidaturas de lideranças locais.

A maioria dos postulantes ao cargo aproveitou o final de semana para intensificar a campanha, já que o período, por conseguirem encontrar um número maior de eleitores de folga nas ruas, é considerado pelos marqueteiros um dos melhores momentos para ganhar votos.

No Dia do Feirante, comemorado todos os anos no dia 25 de agosto, candidatos não deixaram também de fazer o tradicional corpo a corpo nas feiras livres.

ANDRÉ MOREIRA

André Moreira Crédito: Fernando Madeira

Ainda se recuperando de uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar, o candidato André Moreira (PSOL) chegou a marcar algumas agendas para o final de semana, mas, neste domingo (26), preferiu cancelar os compromissos e repousar em casa.

ARIDELMO TEIXEIRA

Aridelmo foi até o Centro de Vitória e acompanhou um campeonato de taekwendo Crédito: Alex Gouvea

O candidato do PTB Aridelmo Teixeira passou a manhã deste sábado (25) no Centro de Vitória, onde visitou a feira livre da Rua Sete e acompanhou um campeonato de taekwondo, modalidade que já praticou no passado. O evento reuniu 70 atletas e ele participou da cerimônia de entrega das medalhas. De acordo com sua assessoria, o petebista até arriscou alguns movimentos fora do tatame.

No domingo, Aridelmo participará de uma caminhada na orla na praia de Itaparica, em Vila Velha.

CARLOS MANATO

Manato visitou feira livre em Colatina Crédito: Assessoria Manato

O deputado Carlos Manato (PSL) começou o dia de sábado com uma caminhada em feira livre de Colatina. Lá, ele também participou de uma reunião do partido e do evento de lançamento da candidatura do empresário Marcos Guerra (PSL), ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), ao cargo de deputado federal. Em seguida, Manato deu entrevista a uma rádio local e foi até o município de Nova Venécia, a convite do senador Magno Malta (PR), que busca a reeleição.

No domingo, Manato irá caminhar com outro aliado, o deputado estadual Amaro Neto (PRB), que disputa uma cadeira de deputado federal. Eles visitam a feira de Aribiri, em Vila Velha. À tarde, Manato encerra o fim de semana em um culto na Igreja Maranata da Praia da Costa, em Vila Velha.

CASAGRANDE

Renato Casagrande foi a uma feira livre em Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Hélio Filho

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) visitou na manhã deste sábado a feira livre de Jardim da Penha, em Vitória, e seguiu para Domingos Martins, para uma agenda em um manaim  uma espécie de sítio para retiros religiosos  da Igreja Maranata.

O candidato também participou da Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus, em Vitória.

Durante a noite deste sábado, Casagrande fez caminhadas em Porto de Santana, em Cariacica; Ibes, em Vila Velha; e em Jardim Tropical, na Serra; ao lado de candidatos a deputados estaduais de sua chapa.

JACKELINE ROCHA

Jackeline durante reunião com lideranças em São Mateus Crédito: Assessoria PT

A candidata do PT Jackeline Rocha dedicou o dia de sábado em agendas nos municípios de São Mateus, onde se encontrou com lideranças partidárias, e em Conceição da Barra, onde visitou o assentamento agrícola de Jundiá.

No domingo, data em que a petista comemora seu aniversário de 35 anos, ela participa de uma missa no Convento da Penha, em Vila Velha, e participa de um café da manhã na Orla de Camburi, em um ato pela liberdade do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Às 11h, a candidata realiza o Samba da Jack, em um bar no na Rua Sete, no Centro de Vitória.

ROSE DE FREITAS

Rose de Freitas fez corpo a corpo em Campo Grande, em Cariacica Crédito: Felipe Izar

A senadora Rose de Freitas (Podemos) participou neste sábado de uma caminhada e um bandeiraço na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. De lá, ela viajou para Cachoeiro de Itapemirim, onde se encontrou com lideranças.

Rose deve continuar no domingo no Sul, visitando os municípios de Castelo, Guaçuí e Conceição do Castelo. Paralelamente, sua equipe organiza adesivaços na Grande Vitória.

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