Candidatos ao governo apostam no contato com o eleitor para a reta final

Reuniões, caminhadas, carreatas e corpo a corpo marcaram o penúltimo dia de campanha dos candidatos ao governo do Espírito Santo nesta sexta-feira (5). Os compromissos para sábado (6), dia que antecede as eleições, também estão confirmados.

Aridelmo Teixeira (PTB) realizou uma caminhada no mercado municipal da Vila Rubim, em Vitória, com amigos e eleitores. O candidatorealizou uma caminhada no mercado municipal da Vila Rubim, em Vitória, com amigos e eleitores.

André Moreira (PSOL) não teve agenda durante o dia. À noite, às 18h, houve uma concentração na praça Costa Pereira, em Vitória. Militantes e candidatos do partido subiram a Rua 7 até a altura do Bar da Zilda. Jánão teve agenda durante o dia. À noite, às 18h, houve uma concentração na praça Costa Pereira, em Vitória. Militantes e candidatos do partido subiram a Rua 7 até a altura do Bar da Zilda.

Carlos Manato (PSL), se reuniu com empresários na Serra e ainda por lá realizou uma caminhada na parte da tarde. , se reuniu com empresários na Serra e ainda por lá realizou uma caminhada na parte da tarde.

Jackeline Rocha (PT) passou a sexta-feira (5) em sua cidade natal, Colatina, onde visitou o comércio junto com amigos e apoiadores na parte da tarde. passou a sexta-feira (5) em sua cidade natal, Colatina, onde visitou o comércio junto com amigos e apoiadores na parte da tarde.

Renato Casagrande (PSB) participou de um evento no Clube dos Policiais Civis, na parte da manhã. À tarde reuniu-se com os eleitores da Serra e visitou os bairros Vila Nova de Colares, Jacaraípe, Feu Rosa, Carapina, Jardim Carapina e André Carloni. participou de um evento no Clube dos Policiais Civis, na parte da manhã. À tarde reuniu-se com os eleitores da Serra e visitou os bairros Vila Nova de Colares, Jacaraípe, Feu Rosa, Carapina, Jardim Carapina e André Carloni.

Rose de Freitas (Podemos) passou o dia em reuniões com a militância e lideranças. A candidatapassou o dia em reuniões com a militância e lideranças.

ÚLTIMO DIA

Para o último dia de campanha, os candidatos planejam uma agenda semelhante, com ênfase no contato com os eleitores e em carreatas. Aridelmo Teixeira fará uma concentração para uma carreata em apoio ao candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), às 8h. Na parte da tarde, a carreata terá início às 14h com término previsto às 18h. André Moreira fará corpo a corpo no Centro de Vitória a partir das 8h30.

Carlos Manato também fará uma carreata marcada para começar às 9h, no Tancredão, com destino final a praia de Camburi.

Jackeline Rocha fará caminhadas pela Grande Vitória, passando por bairros de Serra, Cariacica e Vila Velha durante todo o dia.

Quem também deve passar pela Grande Vitória, especialmente na Capital, em Vila Velha e em Cariacica é Renato Casagrande. As atividades dele terão início às 8h no Bairro Joana Darc, em Vitória.

Rose de Freitas fará uma carreata final nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. A previsão é de que às 14h comece a concentração na Praça do Papa, em Vitória.