Candidatos ao governo apostam no contato com o eleitor para a reta final

Reuniões, caminhadas, carreatas e corpo a corpo marcaram o penúltimo dia de campanha dos candidatos ao governo do Espírito Santo nesta sexta-feira (5). Os compromissos para sábado (6), dia que antecede as eleições, também estão confirmados.
O candidato Aridelmo Teixeira (PTB) realizou uma caminhada no mercado municipal da Vila Rubim, em Vitória, com amigos e eleitores.
Já André Moreira (PSOL) não teve agenda durante o dia. À noite, às 18h, houve uma concentração na praça Costa Pereira, em Vitória. Militantes e candidatos do partido subiram a Rua 7 até a altura do Bar da Zilda.
Carlos Manato (PSL), se reuniu com empresários na Serra e ainda por lá realizou uma caminhada na parte da tarde.
Jackeline Rocha (PT) passou a sexta-feira (5) em sua cidade natal, Colatina, onde visitou o comércio junto com amigos e apoiadores na parte da tarde.
Renato Casagrande (PSB) participou de um evento no Clube dos Policiais Civis, na parte da manhã. À tarde reuniu-se com os eleitores da Serra e visitou os bairros Vila Nova de Colares, Jacaraípe, Feu Rosa, Carapina, Jardim Carapina e André Carloni.
A candidata Rose de Freitas (Podemos) passou o dia em reuniões com a militância e lideranças.
ÚLTIMO DIA
Para o último dia de campanha, os candidatos planejam uma agenda semelhante, com ênfase no contato com os eleitores e em carreatas. Aridelmo Teixeira fará uma concentração para uma carreata em apoio ao candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), às 8h. Na parte da tarde, a carreata terá início às 14h com término previsto às 18h. André Moreira fará corpo a corpo no Centro de Vitória a partir das 8h30.
Carlos Manato também fará uma carreata marcada para começar às 9h, no Tancredão, com destino final a praia de Camburi.
Jackeline Rocha fará caminhadas pela Grande Vitória, passando por bairros de Serra, Cariacica e Vila Velha durante todo o dia.
Quem também deve passar pela Grande Vitória, especialmente na Capital, em Vila Velha e em Cariacica é Renato Casagrande. As atividades dele terão início às 8h no Bairro Joana Darc, em Vitória.
Rose de Freitas fará uma carreata final nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. A previsão é de que às 14h comece a concentração na Praça do Papa, em Vitória.
O autor é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Samanta Nogueira