Candidatos ao governo apontam aquaviário como solução para nó no trânsito

A criação de novos modais e a integração do transporte público na região Metropolitana estão entre os desafios que o próximo governador do Espírito Santo terá pela frente a partir de 2019, conforme apontaram especialistas em mobilidade urbana ao Gazeta Online . Os candidatos ao governo foram ouvidos pela reportagem e indicaram a implantação do aquaviário, a melhoria do transporte coletivo e o estímulo ao uso das bicicletas como alternativas para melhorar o trânsito da região.

O governo do Estado é responsável por administrar o transporte público coletivo entre os municípios, além de garantir o apoio e promover a integração dos serviços na região metropolitana. Mas, para os especialistas, o maior obstáculo imposto é o de fazer a população abandonar o transporte individual e usar o coletivo.

A chave está no planejamento integrado, segundo os especialistas. Não adianta as prefeituras da Grande Vitória agirem isoladamente para resolver o problema. "As ações têm impacto em todas as regiões. O governador sozinho não vai atuar, mas vai requerer muitos recursos do próprio governo do Estado", disse o professor doutor em Transportes da Ufes, Rodrigo Alvarenga.

Nos últimos anos, ocorreu um rápido aumento populacional, que não foi acompanhado por mais investimentos na infraestrutura de serviços urbanos. Sem alternativa, a população recorre a um transporte que não é tão eficiente e causa transtornos diários.

A Lei de Mobilidade Urbana prevê prioridade para o transporte não motorizado de passageiros, as ciclovias e os pedestres. E para isso é preciso alargar calçadas, melhorar a segurança das vias e construir ciclovias. Em toda Grande Vitória, há apenas 159,7 km de vias próprias para o uso de bicicletas. E ainda assim, é mais usada para o lazer.

Esse é um dos problemas que os candidatos se propuseram a resolver. Todos mencionaram propostas seja para ampliar a malha cicloviária ou para incentivar o uso e a implantação de bicicletas compartilhadas. Os candidatos também esperam realizar o trabalho em consonância com os municípios.

O Gazeta Online enviou um e-mail para todos os candidatos ao pleito na sexta-feira, 14 de setembro, com perguntas sobre a mobilidade urbana e o que pretendem fazer para resolver os principais gargalos do transporte coletivo da região.

Confira as propostas dos candidatos:

1 - Como pretende fazer a integração das políticas de mobilidade urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória?

RENATO CASAGRANDE: A mobilidade urbana precisa ser encarada como um serviço social fundamental para a população, de forma moderna e integrada com as cidades. A cooperação e coparticipação entre instâncias dos governos no planejamento e na viabilização de recursos para os investimentos são indispensáveis. Vamos promover a integração física e tarifária entre todos os modais de transporte, o acesso pleno ao sistema e a melhoria dos equipamentos públicos e estabelecer diálogo e integração entre todas as prefeituras da Região Metropolitana.

ROSE DE FREITAS: Primeiramente, é necessário reconhecer a situação geográfica de cada cidade da Grande Vitória. Para ousarmos temos de fazer um planejamento integrado. Cariacica, por exemplo, tem muito espaço para receber linhas de metrô. Mas, por outro lado, Vitória possui ruas estreitas que dificultam a implantação de BRT ou metrô. Já a Serra possui espaço geográfico mais adequado para modernização da mobilidade urbana. Temos de estudar. É fundamental um estudo aprofundado para, também, solucionarmos a retirada do trânsito de caminhões em Vitória e criar linhas de ônibus que, de fato, atendam adequadamente os usuários.

CARLOS MANATO: Isso é um debate que tem que ser feito em parceria com todas as prefeituras da região. Vamos discutir as ações necessárias com os prefeitos. Mas temos algumas ações, que vamos colocar em prática já no início do mandato, envolvendo o sistema Transcol, aquaviário, entre outras.

ARIDELMO TEIXEIRA: Dê uma olhada para o território capixaba. É dividido entre a região do interior do Estado e a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Se analisarmos um momento, podemos perceber que nas últimas décadas a expansão populacional e produtiva, em ambas as regiões, revelaram lacunas em áreas como mobilidade. Em vista disso, pensando em todo esse contexto atual, definimos seis grandes desafios para o Espírito Santo no meu plano de governo para os próximos quatro anos. Criamos sete metas que precisam ser alcançadas e dezesseis ações a serem realizadas.

JACKELINE ROCHA: Iremos fortalecer e lutar pelo desenvolvimento contínuo do Plano de Mobilidade Estadual, para que os capixabas tenham mudanças positivas constantes na questão de mobilidade urbana. Temos planos que facilitam o dia a dia do capixaba, como a retomada imediata do planejamento do aquaviário, plebiscito para consulta popular sobre a cobrança ou não do pedágios da terceira ponte, e, sempre, escutar as reivindicações da sociedade, para que medidas necessárias sejam acatadas.

2 - Que ações colocará em prática para melhorar a infraestrutura do sistema Transcol? Pretende ampliar a frota? Tem a intenção de acrescentar rotas ou ampliar os locais atendidos?

RENATO CASAGRANDE: Queremos um sistema de mobilidade atrativo para toda a população, estimulando o uso do transporte coletivo. Diversas ações serão desenvolvidas, como ampliação e modernização da frota, informação aos usuários e melhorias em abrigos e terminais. Vamos criar faixas e corredores exclusivos e introduzir o conceito de "last mile" (última milha), criando uma infraestrutura de transporte secundária de acesso ao sistema de transporte troncal. Um novo conceito de mobilidade, com um sistema integrado e novas alternativas de transporte.

ROSE DE FREITAS: A mobilidade urbana tem de ser discutida em conjunto com os municípios. Muitas vezes o que é ideal para Cariacica não vai ser o ideal para a Serra, que tem vários terminais. Vamos melhorar a infraestrutura do sistema Transcol; melhorar a frota de maneira racional e acabar com o congestionamento nas ruas estreitas de Vitória. Estamos estrangulados, sufocados dentro de Vitória. Neste sentido, é preciso encontrar saídas que também ofereçam condições de escoar a remoção dos passageiros mais rapidamente.

CARLOS MANATO: Pretendo melhorar os terminais, os pontos de ônibus, aumentar a frota. São medidas que podem ser tomadas a curto prazo, e serão postas em prática.

ARIDELMO TEIXEIRA: Nós iremos melhorar o sistema viário da Grande Vitória por meio de investimentos em um sistema coletivo melhorado, será através da implantação de um novo Transcol. Este novo transporte estará no sistema BRS  Bus Rapid Service Transit, traduzido Ônibus de Trânsito Rápido. Devemos melhorar o sistema coletivo, os terminais, instalar ar-condicionado nos ônibus, para que assim a qualidade de vida da população cresça. Essa ação reduzirá o tempo de deslocamento nas cidades.

JACKELINE ROCHA: Garanto, como consta também no plano de governo apresentado, a melhoria na qualidade do serviço ofertado nos sistema de transporte público no Espírito Santo, assim como a constante evolução no serviço de acessibilidade dos modelos. Temos como uma de nossas diretrizes a transparência e participação popular. Por meio desta participação, estaremos cientes das reivindicações pontuais da sociedade capixaba, a serem atendidas.

3 - Pretende implantar novos modais (cicloviário, hidroviário, metrô de superfície, sistemas para trânsito de ônibus) de transporte na Grande Vitória? Se sim, quais? Por quê?

RENATO CASAGRANDE: Queremos que as pessoas se desloquem na Grande Vitória com mais facilidade, sem estresse e congestionamentos. Nossa proposta é implantar o aquaviário, como parte do Plano de Mobilidade Metropolitana. Um modal rápido e seguro para quem se desloca entre Vitória, Vila Velha e Cariacica. As barcas serão integradas ao sistema Transcol e às ciclovias. Vamos estimular a elaboração de planos de mobilidade urbana e apoiar os municípios no planejamento e sinalização do tráfego, bem como no desenvolvimento do transporte coletivo e mobilidade ativa.

ROSE DE FREITAS: Sim, temos um projeto que cria uma hidrovia sobre o rio Santa Maria da Vitória. Com isso, vamos reduzir em até 60% o transporte de mercadorias feito por caminhões pesados que trafegam por dentro de Vitória, até chegar ao nosso Porto. Precisamos tirar esses veículos de nossas vias urbanas. Quanto aos cicloviários será necessário um estudo que apresente alternativas para a sua implantação adequada. O metrô de superfície, neste momento, não é mais importante do que cuidarmos da Saúde, Educação e Segurança. No entanto, iremos buscar informações sobre sistemas de transporte modernos para adaptarmos à nossa realidade, em um amplo debate com a sociedade.

CARLOS MANATO: Caso seja eleito, vamos fazer estudos para tirar os projetos do BRT e do sistema aquaviário da gaveta. Especialmente o aquaviário, que é primordial e um projeto do qual eu não abro mão. Outros projetos que visem melhorar a mobilidade urbana, atualmente caótica, também serão avaliados.

ARIDELMO TEIXEIRA: Sim, acredito que o Estado ainda tem espaço para avançar e diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades para melhorar a mobilidade humana. Por isso, além de implantarmos o BRS, queremos reestruturar o projeto do aquaviário, apoiar à implantação de ciclovias e incentivar as prefeituras nos projetos de bicicletas compartilhadas. Assim, vamos diminuir o congestionamento no trânsito, o deslocamento entre trabalho e residência, entre outros.

JACKELINE ROCHA: O aquaviário deve ser retomado de imediato, e a medida será tomada logo após assumir o governo. Vamos, também, planejar e buscar investimentos para outros modelos de sistema de transporte público coletivo, em busca de facilitar o dia a dia dos capixabas, como exemplo o VLT (veículo leve sob trilhos), mas, claro, contribuindo de forma constante e gradativa com a infraestrutura dos que já existem.

4 - Qual é a sua proposta para orientar a construção de ciclovias de forma a interligar os municípios da Região Metropolitana?

RENATO CASAGRANDE: No nosso governo, elaboramos e colocamos em prática o Plano de Mobilidade Metropolitana. O estímulo ao uso de bicicletas é parte dele, e todas as obras viárias realizadas pelo governo do Estado na Grande Vitória contam obrigatoriamente com ciclovias. O objetivo é estruturar um sistema cicloviário completo, integrando os municípios da região. Temos o compromisso de dar continuidade às obras de mobilidade paralisadas e em andamento na Grande Vitória.

ROSE DE FREITAS: Não temos como fazer uma ciclovia dentro de Vitória, mas podemos encontrar terminais onde cicloviários sejam feitos. A ciclovia, hoje, não é uma questão de modernidade, mas de necessidade. As pessoas querem fazer uso da bicicleta, mas tem uma pista que começa e não acaba, não leva a lugar nenhum. Isso tem de ser estudado e adequado para o sistema funcionar perfeitamente, com tranquilidade e segurança.

CARLOS MANATO: Com relação às ciclovias, vamos estudar a melhor forma de integrá-las às vias da região Metropolitana, inclusive, se possível, na 3ª ponte. É uma forma importante de transporte, muita gente usa ou gostaria de usar. Por conta disso, está sim, dentro de meus planos de governo, olhar com carinho para essa questão.

ARIDELMO TEIXEIRA: Como eu disse anteriormente, temos o objetivo de apoiar à implantação de ciclovias e incentivar as prefeituras nos projetos de bicicletas compartilhadas. Consequentemente, vamos diminuir o trânsito e deslocamento da população. Além de ser um método que irá contribuir para saúde das pessoas, isso será uma melhora na qualidade de vida.

JACKELINE ROCHA: Vamos realizar estudos técnicos para a expansão da mobilidade urbana capixaba, visando, sempre, a melhora da utilização para os cidadãos e cidadãs capixabas. Vamos trabalhar, também, em conjunto com os prefeitos, para auxiliar neste desenvolvimento. Não será diferente para melhorar a vida de quem anda de bicicleta na Grande Vitória, e contribui para um trânsito mais sustentável.

5 - Quais obras identifica como fundamentais para serem iniciadas no seu governo, caso eleito, para melhorar a mobilidade urbana?

RENATO CASAGRANDE: Consideramos fundamental para o bem estar da população a conclusão de obras de mobilidade que estão em andamento ou paralisadas, como é o caso da Leitão da Silva e do Portal do Príncipe. Vamos retomar e dar continuidade também aos demais projetos do Plano de Mobilidade Metropolitana, como é o caso da Quarta Ponte e Aquaviário.

ROSE DE FREITAS: A primeira ação é concluir as obras que estão paralisadas. E o sistema Transcol, como já colocamos, deve melhorar a integração do seu funcionamento para ser mais ágil.

CARLOS MANATO: É de fundamental importância que as obras viárias que estão em andamento sejam concluídas, como a Leitão da Silva, por exemplo, cujas obras se arrastam a anos. Depois, de acordo com os recursos que tivermos disponíveis, especialmente se Jair Bolsonaro for nosso presidente, buscaremos condições de fazer novas ligações entre Vitória / Vila Velha e Vitória / Cariacica.

ARIDELMO TEIXEIRA: Estamos precisando de mudanças em todas as áreas, como educação, saúde e segurança. Porém, falando do ambiente de mobilidade urbana temos que concluir a avenida Leitão da Silva, e também dar continuidade nas demais obras que estão paradas. São questões que estão se tornando verdadeiras "obras faraônicas", e que precisam ser finalizadas.

JACKELINE ROCHA: De imediato, consideramos fundamental a retomada do planejamento do aquaviário, para que a população capixaba seja contemplada com mais uma opção de mobilidade urbana, que há tanto é prometido, mas prolongado e prolongado pelas gestões passadas. Como medida primária, também, iremos implementar o plebiscito para consulta popular sobre a cobrança do pedágio da Terceira Ponte. É necessário que a população capixaba opine sobre a continuidade ou não da cobrança para passagem na maior ponte do estado.

6 - O que pretende fazer para incentivar a população a sair do transporte individual e valorizar os meios coletivos?

RENATO CASAGRANDE: Vamos criar um sistema de mobilidade atrativo para toda a população, possibilitando novas experiências aos usuários do transporte individual, estimulando sua migração para o transporte coletivo. Isso inclui uma série de ações como a integração física e tarifária entre os modais de transporte, o acesso pleno ao sistema, a melhoria dos equipamentos públicos, modernização e ampliação da frota, a realização de investimentos em mobilidade ativa e a introdução do conceito de "last mile", que explicamos anteriormente.

ROSE DE FREITAS: Para utilizar o transporte coletivo, as pessoas precisam se sentir bem dentro dos ônibus sem as constantes superlotações, insegurança e com ônibus de má qualidade. Precisamos de ônibus modernos, eficientes, pontuais e que tenham a capacidade de atender o usuário com todo o conforto interno possível. Não é justo o cidadão ao deixar seu trabalho no fim do dia, exausto, cansado, ter de enfrentar esse transtorno que atualmente é uma triste realidade. E essa comodidade tem de ser oferecida com preços justos e acessíveis para que os usuários se sintam estimulados a utilizarem.

CARLOS MANATO: Além da implantação desses meios, como a melhoria do sistema Transcol, o estudo das ciclovias e a implantação do sistema aquaviário, campanhas educativas também serão utilizadas nesse sentido.

ARIDELMO TEIXEIRA: A tendência do mundo hoje é largar de ter seu próprio carro e usar o carro comunitário. Isso é cultural, em alguns países da Europa a maioria das pessoas deixam o carro em suas residências, e vão trabalhar através de transporte coletivo. Eu mesmo já não tenho carro há mais de ano e meio, e com isso economizei 80% por ano. Vou onde eu quero, quando eu quero, por meio de aplicativos de transporte. Vamos chegar nas pessoas por meio de campanhas publicitárias em redes sociais, televisão, entre outros.

JACKELINE ROCHA: É necessário que existam constantes campanhas que preguem o incentivo aos modelos públicos e alternativos de mobilidade, que não o transporte individual. Porém, mais do que isso: é preciso, também, investir na infraestrutura do serviço de mobilidade pública ofertada, ampliar e desenvolver melhores condições com as quais os capixabas se deparam todos os dias.

CANDIDATO NÃO SE POSICIONOU