Candidatos a presidente criticam criação de novo imposto

Candidatos a presidente participam de debate na TV Aparecida Crédito: Reprodução

Paulo Guedes, responsável pelo programa econômico de Jair Bolsonaro (PSL), foi alvo de críticas dos adversários, na debate na noite de quinta-feira entre candidatos à Presidência, na TV Aparecida. O tema provocou confusão na campanha do deputado federal, que pediu maior comedimento do economista em pronunciamentos públicos. A recriação de um imposto sobre transações financeiras, proposta apresentada por, responsável pelo programa econômico de), foi alvo de críticas dos adversários, na debate na noite de quinta-feira entre candidatos à Presidência, na TV Aparecida. O tema provocou confusão na campanha do deputado federal, que pediu maior comedimento do economista em pronunciamentos públicos.

Henrique Meirelles (MDB) trazer o tema para o centro do encontro. O ex-ministro perguntou a Marina Silva (Rede) qual seria sua opinião sobre a recriação do imposto. Coube a) trazer o tema para o centro do encontro. O ex-ministro perguntou a) qual seria sua opinião sobre a recriação do imposto.

"Já no começo da história (da relação entre Bolsonaro e Guedes) eu vejo que está tendo um incêndio no posto Ipiranga. Alguma coisa está acontecendo porque eles não estão se entendendo. Essa proposta é nefasta para economia e para os mais pobres", disse Marina Silva, seguindo por Meirelles, que aproveitou para também atacar:

"A CPMF é um exemplo do que não pode ser feito. É o resultado de alguém que não tem preparo para administrar o país. Isso é perigoso, é grave e a população tem que ser alertada sobre isso. Não podemos aumentar ainda mais a carga tributária pra os brasileiros".

Fernando Haddad (PT)  que participou pela primeira vez de um debate na campanha  e Ciro Gomes (PDT) defenderam a tributação de lucros e dividendos e ainda a cobrança de impostos sobre a herança dos mais ricos, sem citar a proposta de Guedes. Numa tabelinha,)  que participou pela primeira vez de um debate na campanha  e) defenderam a tributação de lucros e dividendos e ainda a cobrança de impostos sobre a herança dos mais ricos, sem citar a proposta de Guedes.

Ciro perguntou para Haddad qual seria sua proposta para resolver a distorção do sistema tributário. Haddad respondeu que deveria haver cobrança maior de impostos para os mais ricos.

Outros candidatos que participaram do debate evitaram discutir a proposta do economista Paulo Guedes. Alckmin vem usando os programas na TV para atacar Bolsonaro.

Geraldo Alckmin (PSDB) de desvincularem suas imagens a do presidente Michel Temer. Num enfrentamento direto, o petista e o tucano trocaram acusações sobre alianças com o MDB de Temer, que foi vice de Dilma Rousseff e teve apoio do PSDB no impeachment da então presidente. O debate foi marcado também pela tentativa de Haddad e de) de desvincularem suas imagens a do presidente Michel Temer. Num enfrentamento direto, o petista e o tucano trocaram acusações sobre alianças com o MDB de Temer, que foi vice de Dilma Rousseff e teve apoio do PSDB no impeachment da então presidente.

Haddad, que na campanha tem evitado ataques diretos aos adversários, chamou a atenção pelo tom incisivo. Ele questionou Alckmin sobre o apoio do PSDB à reforma trabalhista de Temer e a política do teto de gastos, aprovada pelo Congresso. O tucano reagiu, e culpou o PT pelo recrudescimento da violência e o do desemprego no país.

"Quem escolheu o Temer foi o PT. Ele era vice da Dilma", disse Alckmin. "Para ganhar a eleição vale tudo. Mas quem paga a conta é o povo. Temos 63 mil assassinatos e nove milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza", continuou.

Fernando Haddd participa pela primeira vez de um debate entre presidenciáveis Crédito: Reprodução

Haddad devolveu e afirmou que a responsabilidade pela política de Temer era do PSDB, que deu apoio ao impeachment de Dilma.

"Ele (PSDB) que colocou o Temer lá com um programa completamente diferente do apoiado nas urnas em 2014", mdisse Haddad, que prometeu revogar a reforma trabalhista do emedebista, sob o argumento de que fragiliza o trabalhador".

Guilherme Boulos (PSOL) e Alvaro Dias (Podemos). Dias foi atacado por se apresentar como novo e fazer o discurso da ética, mesmo tendo sido filiado ao PSDB por 20 anos. Houve também embate entre os candidatos) e). Dias foi atacado por se apresentar como novo e fazer o discurso da ética, mesmo tendo sido filiado ao PSDB por 20 anos.

"Participei do PSDB durante muito tempo e é verdade, mas sempre na oposição".