Candidato que quebrou placa de Marielle é eleito deputado no Rio

Imagem viralizou nas redes sociais após ser publicada na tarde de quarta-feira Crédito: Instagram/Reprodução

O candidato a deputado estadual no Rio Rodrigo Amorim (PSL), que quebrou uma placa de homenagem a Marielle Franco, vereadora do PSOL assassinada em 14 de março, foi eleito. Ele já tem quase 100 mil votos.

Amorim deve ser o candidato à Assembleia Legislativa do Rio mais votado no Estado. Até as 20h15, com 81% da apuração realizada pela Justiça Eleitoral, Amorim já ostentava 98 mil votos.

Rodrigo Amorim postou foto no Facebook após destruir uma homenagem a Marielle.

Ele contou na postagem que, com o candidato a deputado federal Daniel Silveira, do mesmo partido, quebrou ao meio uma placa de nome de rua onde se lia Rua Marielle Franco. Aliados da vereadora assassinada tinham colocado a inscrição em uma das esquinas da Praça Floriano, na Cinelândia, onde fica a sede da Câmara Municipal.

No texto, Amorim afirmou que, em uma suposta depredação do patrimônio público, (aliados de Marielle) removeram ilegalmente a placa com o nome original, colando uma placa fake (falsa) com os dizeres Rua Marielle Franco em cima da placa original. O candidato continua: Cumprindo nosso dever cívico, removemos a depredação e restauramos a placa em homenagem ao grande marechal. E conclui: Preparem-se, esquerdopatas: no que depender de nós, seus dias estão contados.

Na publicação, Amorim defende a punição a quem houver assassinato Marielle, e reclama que a esquerda se calou diante da morte de outras pessoas e da facada desferida contra Bolsonaro.

É respeitável que o Jair, meu colega na Câmara, não tenha manifestado pesar quando Marielle morreu, como nós prontamente fizemos quando um criminoso o esfaqueou. Cada um reage como é do seu jeito, e não há nenhum problema nisso, afirmou o deputado federal e candidato a senador Chico Alencar (PSOL). Mas destruir uma homenagem a uma vereadora assassinada e se gabar disso é barbárie, é inacreditável, continuou.