Candidato mais votado na disputa ao governo do Rio tem ligação com o ES

O candidato Wilson Witzel (PSC), que disputa o cargo de governador do Rio de Janeiro contra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), teve passagem pelo Espírito Santo entre 2005 a 2010. Esses cinco anos foram suficientes para que pessoas ligadas a ele no Estado o vejam como linha dura, ligado à família e à religião.

No primeiro turno, Witzel teve 41,28% dos votos e Paes, 19,56%. Agora eles vão disputar em segundo turno o cargo de governador do Rio.

O candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo partido PSC, Wilson Witzel, em caminhada na zona central da cidade, um dia após a votação do primeiro turno Crédito: JORGE HELY

Os três filhos de Witzel, de 10, 7 e 5 anos, nasceram no Estado. A menina de 7 anos tem como padrinho o presidente das Turmas Recursais do Espírito Santo, o juiz federal Francisco de Assis Basilio de Moraes. O magistrado não esconde a admiração que tem pelo amigo, tanto que ao saber do resultado ligou para Witzel, parabenizando-o.

No tempo em que trabalhavam próximos, ele dizia que Wilson Witzel era uma pessoa de mão pesada, organizada, metódica, perfeccionista e idealista. Ele atuou na área criminal em muitos processos ligados à corrupção, tinha a mão pesada, condenava pesadamente. Em grande parte, o tribunal manteve as condenações. Ele gostava da área de crime, a maioria dos casos que ele pegou eram polêmicos, disse.

Antes de se lançar como candidato, Witzel chegou a desabafar com Basílio e dizia estar inconformado com a situação do Rio de Janeiro. Falava que precisava fazer alguma coisa contra a criminalidade e corrupção. Os dois problemas no Rio de Janeiro possuem grande destaque, uma vez que as Forças Armadas passaram a intervir na segurança do Estado em julho do ano passado.

EQUILÍBRIO

O presidente da mantenedora da Universidade de Vila Velha, José Luiz Dantas, no qual o candidato lecionou, acrescentou que Witzel precisou andar escoltado devido às decisões que precisava tomar no Judiciário, desde 2008. Ele o classificou como uma pessoa quieta, mas com personalidade. Ele sempre se portava como um líder ponderado, equilibrado. É ligado aos valores da família e regras institucionais, contou.

Outros colegas do Judiciário e operadores do Direito ouvidos pelo jornal O Globo classificam o ex-juiz como figura polêmica, que sempre buscou um papel maior do que o oferecido pelo cargo. Pelo menos duas fontes contaram que Witzel fazia questão de que as pessoas ficassem de pé quando entrava de toga nas sessões. Vez por outra, contam os ex-colegas, ele soltava algumas pérolas nessas audiências. Nada, porém, que causasse questionamentos quanto à sua conduta.

Aos 50 anos, ele teve o apoio decisivo de um ex-colega de farda, Jair Bolsonaro (PSL), para uma arrancada de última hora que o levou ao segundo turno. A experiência política deste paulista de Jundiaí, de sobrenome alemão, não chega a ter oito meses, desde que abandonou a toga para filiar-se ao PSC e disputar o governo fluminense.

AFASTAMENTO

Como não tinha a opção de afastar-se do cargo de juiz federal, Witzel foi obrigado a pedir a exoneração da carreira, em fevereiro, para concorrer no Rio. Um caminho sem volta, após 17 anos de carreira estável. A notícia foi dada para a esposa Helena somente depois de entregar a carta de exoneração.

O candidato também atuou como tenente dos Fuzileiros Navais de 1988 a 1992. Além da carreira militar, Witzel trabalhou para uma empresa de tecnologia educacional e foi defensor público por quatro anos (1998-2001), atuando no Tribunal do Juri em Nilópolis. É doutorando em Ciência Política, e mestre em processo Civil e professor de Direito Penal Econômico. No Espírito Santo, ele também foi professor.

Durante a campanha, no primeiro turno, Witzel chegou a aparecer em pesquisas de intenção de votos em sexto lugar.