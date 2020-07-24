Candidato à presidência da Câmara, Capitão Augusto distribui anéis a colegas

Modelo de anel banhado a ouro distribuído pelo deputado federal Capitão Augusto Crédito: Divulgação

Coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública e candidato declarado à presidência da Câmara , o deputado federal Capitão Augusto (PL-SP) está distribuindo anéis banhados a ouro e a prata aos colegas de Parlamento. Ele enviou a gabinetes uma mensagem pedindo que os agraciados com o presente informem o número do anel para que eles possam ser confeccionados.

A ação de Capitão Augusto foi publicada pela revista Veja. O parlamentar afirmou para o jornal O Globo que distribuiu o modelo banhado a ouro a "uns dez deputados" , após pagar do próprio bolso, mas não viu até agora ninguém usando o presente.

Ao Broadcast Político, Augusto disse que receberão o presente de prata apenas os membros da Frente Parlamentar dos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs. Ele protocolou a criação dessa frente nesta semana.

"Esse anel eu fiz no primeiro mandato. Fiz só pra mim e alguns parlamentares me pediram porque acharam muito bonito o anel. O que fiz agora foi um anel da frente parlamentar dos CACs, esse sim vou dar para todos os integrantes", disse o deputado.

Segundo ele, o anel é para comemorar quando fizer o lançamento oficial. O adereço será banhado a prata e terá grafado o símbolo do Congresso Nacional e a inscrição do Poder Legislativo numa das laterais.

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Empenhado desde janeiro na disputa pela sucessão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) , Capitão Augusto afirmou que não há intenção eleitoral. Ele costuma dar outros mimos aos colegas de plenário. Já distribuiu canetas em formato de arma e prendedores de gravata em formato de fuzil.

"Vincularam (os anéis) à minha candidatura à presidência da Câmara. Me falaram assim: 'Poxa, você está distribuindo anel'. Eu respondi: 'Gente, se fosse tão fácil assim de ter voto com um simples anel de prata qualquer um seria presidente da Câmara'. Isso daí é só cortesia. É pela consideração pessoal com os deputados", disse ao O Globo.

O parlamentar afirmou que não falaria o custo dos anéis, por ser presente. "Mas não é caro. É barato."