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Fatalidade

Candidata morre durante teste físico de concurso para PM no Maranhão

Informação da equipe médica é que ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral provocado por esforço físico excessivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 17:40

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 17:40

Crédito: André Gustavo Stumpf / Flickr
Uma candidata a soldado da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) morreu nesta terça-feira (30) enquanto fazia o Teste de Aptidão Física (TAF) na segunda fase do concurso público para a PM.
Daniele Nunes Silva, de 25 anos, que trabalhava como escrivã na Delegacia de Barra do Corda passou mal e morreu por esforço excessivo durante a realização das atividades físicas.
O TAF, etapa essencial para aprovação dos novos militares, estava sendo realizado no câmpus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Daniele foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Bacanga, mas já chegou morta ao local. A informação da equipe médica é que ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) provocado por esforço físico excessivo.
A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep) manifesta profundo pesar pelo falecimento da candidata do Concurso da PMMA, Daniele Nunes da Silva e solidariza-se com familiares e amigos.

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