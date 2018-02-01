Candidata morre durante teste físico de concurso para PM no Maranhão

Uma candidata a soldado da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) morreu nesta terça-feira (30) enquanto fazia o Teste de Aptidão Física (TAF) na segunda fase do concurso público para a PM.
Daniele Nunes Silva, de 25 anos, que trabalhava como escrivã na Delegacia de Barra do Corda passou mal e morreu por esforço excessivo durante a realização das atividades físicas.
O TAF, etapa essencial para aprovação dos novos militares, estava sendo realizado no câmpus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Daniele foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Bacanga, mas já chegou morta ao local. A informação da equipe médica é que ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) provocado por esforço físico excessivo.
A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep) manifesta profundo pesar pelo falecimento da candidata do Concurso da PMMA, Daniele Nunes da Silva e solidariza-se com familiares e amigos.