AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Campeão da Taça Rio, Vasco estreia pela quarta vez na Série B
Brasileirão

Campeão da Taça Rio, Vasco estreia pela quarta vez na Série B

Rebaixado em 2020, o clube carioca começará sua caminhada diante do Operário em São Januário, no Rio

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 09:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mai 2021 às 09:49
Marcelo Cabo
Marcelo Cabo sendo apresentado oficialmente como o novo técnico do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco não aprendeu em 2009, 2014 e 2016 e, por isso, terá que estrear pela quarta vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Rebaixado em 2020, o clube carioca começará sua caminhada diante do Operário em São Januário, no Rio, neste sábado, às 11 horas.
Ao menos, o Vasco chega animado pelo título da Taça Rio. Já o Operário está na semifinal do Paranaense e em 2020 o clube ficou a quatro pontos do acesso na Série B.
O jovem atacante Figueiredo deve ser a grande novidade do Vasco. Bem cotado perante o técnico Marcelo Cabo, Figueiredo deve pegar a vaga de Léo Jabá. Os experientes Leandro Castán, zagueiro, e o meia Marquinhos Gabriel, por outro lado, estão fora da estreia.
O zagueiro se recupera de um edema no músculo posterior da coxa esquerda, enquanto o meia está com uma lesão na coxa esquerda. Marquinhos Gabriel deverá ser substituído por Gabriel Pec. Recém-contratado, Sarrafiore deve ficar no banco. Já Ricardo Graça continua na zaga ao lado de Ernando.
"Minha expectativa é a melhor possível, venho trabalhando bastante, espero dar o meu melhor, fazer um ótimo jogo e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória", disse Graça.
No Operário, o zagueiro Reniê nem bem voltou e já deve ser titular. Reniê defendeu o Operário no ano passado e estava no Mirassol, onde disputou o Paulistão. Ele chegou à Ponta Grossa nesta semana. "Eles apresentaram um entrosamento muito grande (Rodolfo Filemon e Reniê). É uma possibilidade real, a gente espera que eles correspondam muito", revelou o técnico Matheus Costa.
Outra novidade é o lateral-direito Alex Silva. Recuperado de Covid-19, ele será titular. O volante Leandro Vilela e o meia Marcelo, recuperados de lesões, serão opções do treinador, assim como o atacante Rodrigo Pimpão, recém-contratado.

Veja Também

Flamengo x Palmeiras: saiba como assistir à estreia no Brasileirão

São Paulo estreia contra o Fluminense para apagar 'trauma' do Brasileirão de 2020

Gabriel Pec projeta o Vasco ofensivo na Série B do Campeonato Brasileiro: 'Ataque a todo momento'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O corpo do jovem Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, foi encontrado por volta das 14h desta quinta-feira (9).
Jovem que sumiu no mar na Praia de Itaparica é encontrado morto
Curso on-line para melhorar o currículo
CIEE abre vagas em cursos para se qualificar nas férias sem sair de casa
Imagem de destaque
Por que 'Total Eclipse of the Heart' é a canção de pop mais dramática já feita?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados