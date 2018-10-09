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Disputa pelo governo

Campanha: Rose gastou R$ 13,27 por voto, e Casagrande, R$ 4,28

A senadora ficou quarto lugar na disputa. Cada voto de Carlos Manato (PSL), o segundo colocado, custou R$ 0,72 em média
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 22:58

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 22:58

A senadora Rose de Freitas (Podemos), que amargou o quarto lugar na disputa pelo governo do Estado, arrecadou R$ 1.403.809,00 em recursos para campanha e obteve 105.754 votos. Em média, foram R$ 13,27 por voto, o maior valor entre os candidatos ao Palácio Anchieta. Na outra ponta está o deputado federal Carlos Manato (PSL). Com R$ 380.150,00 arrecadados, cada um dos 525.973 votos dados ao parlamentar custou R$ 0,72.
> Veja a votação detalhada em todo o Espírito Santo 
O governador eleito Renato Casagrande (PSB) obteve, no total, R$ 4.594.050,00 para a campanha e alcançou a preferência de 1.072.224 eleitores. Isso dá R$ 4,28 por voto. Aridelmo Teixeira (PTB), que obteve 62.821 votos, contou com R$ 410.000,00: R$ 6,53 por voto. André Moreira (PSOL) gastou, em média, R$ 3,38. O total de recursos para a campanha dele é de R$ 77.246,91 e os votos foram 22.875.
RECURSOS
A maior parte do valor utilizado pelos candidatos veio do fundo eleitoral e do fundo partidário, recursos públicos repassados pelo partido. No caso de Aridelmo, no entanto, foram doações de pessoas físicas. Candidato mais rico entre os que disputaram o governo, com R$ 17,2 milhões em bens declarados à Justiça Eleitoral, ele doou R$ 390 mil à própria campanha. Outra doação de pessoa física soma os demais R$ 20 mil.
PARCIAL
Os dados da prestação de contas da campanha estão disponíveis no site DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral.
Os candidatos ainda podem atualizar as informações sobre despesas. Por isso, essa relação entre dinheiro arrecadado e votos de cada um não é definitiva.
 

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