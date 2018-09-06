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Ainda é cedo

Campanha para valer começa depois do 7 de setembro, diz Alckmin

Candidato do PSDB diz que levantamento ainda não captou impacto do programa eleitoral e aliados veem rejeição baixa como ponto positivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 14:24

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 14:24

Geraldo Alckmin Crédito: Gabriela Biló/Estadão
O candidato do PSDB à Presidência nas eleições 2018, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira, 6, na Sabatina Estadão-Faap com os Presidenciáveis que ainda é cedo para fazer prognósticos com a pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada ontem, que o colocou em quarto lugar na corrida presidencial. Na avaliação do tucano, a campanha começa para valer na próxima semana e o levantamento não captou ainda o impacto do programa eleitoral no rádio e na TV, no qual ele detém o maior tempo entre os candidatos. Aliados de Alckmin veem sua baixa rejeição como fato positivo.
"Em 28 de agosto de 2016, Datafolha colocava (Celso) Russomanno com 33%. No segundo turno, ganharia. Ele nem foi para o segundo turno. As decisões são mais ao final", disse o ex-governador. " O povo está desesperançado, vai comparar, comparar e refletir. Por isso, acredito em campanha."
Ainda de acordo com Alckmin, o fato de ele estar sendo atacado pelos rivais é um indicativo de que ele pode crescer na disputa. "Quando atacam, é sinal de que estou crescendo. Campanha é confronto de ideias", disse. "A campanha nem começou. Helio Garcia dizia que a campanha começa depois da parada militar de 7 de setembro."
Aliados veem rejeição baixa como fato positivo
Candidato a senador por São Paulo na chapa tucana, o deputado federal Ricardo Tripoli (PSDB) afirmou que a pesquisa Ibope é favorável Alckmin, quando se analisa principalmente as respostas dos eleitores relacionadas à taxa de rejeição dos candidatos. Tripoli se refere ao fato de Alckmin ter atualmente metade da taxa de rejeição do candidato pelo PSL e líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro.
A pesquisa mostra que do dia 20 de agosto pra cá, a rejeição de Bolsonaro subiu de 37 para 44% e de Alckmin, caiu de 25 para 22%. "Nessa altura da campanha, os números relacionados à rejeição valem mais que a intenção de voto. E a tendência é que a rejeição dele (Bolsonaro) cresça ainda mais na medida que as pessoas o conhecem", afirmou. Na intenção de voto, Bolsonaro tem 22% e Alckmin, 9%.
Aliados do ex-governador e o próprio Alckmin afirmam que a estratégia usada até agora na propaganda no rádio e na TV está correta e deve ser mantida. Isso quer dizer que os ataques a Bolsonaro e as críticas aos governos de Dilma e Temer devem continuar, apesar da reação do atual presidente da República, que passou a responder ao tucano em suas redes sociais.

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