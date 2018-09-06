Campanha para valer começa depois do 7 de setembro, diz Alckmin

O candidato do PSDB à Presidência nas eleições 2018,, disse nesta quinta-feira, 6, na Sabatina Estadão-Faap com os Presidenciáveis que ainda é cedo para fazer prognósticos com a pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada ontem, que o colocou em quarto lugar na corrida presidencial. Na avaliação do tucano, a campanha começa para valer na próxima semana e o levantamento não captou ainda o impacto do programa eleitoral no rádio e na TV, no qual ele detém o maior tempo entre os candidatos. Aliados de Alckmin veem sua baixa rejeição como fato positivo.