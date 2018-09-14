Campanha: os candidatos ao governo do ES que mais arrecadaram

Com R$ 4.401.650,00 em caixa, Renato Casagrande lidera com folga no ranking dos candidatos que mais arrecadaram fundos para sua campanha eleitoral até agora. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral. O prazo para a prestação de contas parcial dos candidatos se encerrou nesta quinta-feira (13).

O socialista recebeu R$ 4,3 milhões do PSB e outros R$ 2.480,00 vindos do financiamento coletivo, além de doações de pessoas. Casagrande também doou para si mesmo R$ 8.670,00. Mas ele também foi o que mais gastou. Até agora foram utilizados R$ 3.456.273,16, dos quais R$ 1 milhão foram destinados a uma empresa de consultoria e marketing.

A segunda maior despesa de Casagrande (R$ 300 mil) é com uma empresa especializada em marketing na internet. Por outro lado, os já tradicionais santinhos também foram alvo de investimentos: a equipe do candidato gastou R$ 289.237,50 com a impressão dos papeis e de folders, além de outros R$ 265.540,00 com adesivos.

Segundo o TSE, Rose de Freitas foi a segunda candidata ao Palácio Anchieta que mais acumulou cifras. Até o momento, ela já conseguiu R$ 1.178.809,00, incluindo R$ 1 milhão vindos da direção nacional do Podemos, R$ 50 mil de seu suplente no Senado, o empresário paulista Luiz Osvaldo Pastore, e R$ 56 mil do empresário Adriano Mariano Scopel. Outros familiares de Scopel também doaram uma quantia total de R$ 66 mil. Rose doou para si própria R$ 3.240,00.

No entanto, até agora Rose já gastou R$ 1.728.368,99, valor superior à quantia que arrecadou. A maior despesa foi com a compra de adesivos e de materiais impressos, como santinhos e folders, que custaram R$ 214 mil e R$ 211.570,00, respectivamente. Mais R$ 190 mil foram aplicados na produção de seus programas de rádio e TV.

Na sequência das maiores arrecadações vem Carlos Manato, que declarou um montante de R$ 249.250,00, dos quais R$ 235 mil são originários de seu partido, o PSL, enquanto os outros R$ 14.250,00 são de doação de uma pessoa.

No entanto, ele já gastou quase o dobro do que arrecadou. De acordo com os dados disponibilizados pelo TSE, o deputado federal declarou uma despesa de R$ 598.488,39, sendo que a maior parte do dinheiro (R$ 226.860,00) foi destinada à impressão de santinhos. Outros R$ 100 mil foram gastos para a gravação e edição de vídeos e imagens. Manato também efetuou uma compra de adesivos no valor de R$ 52.550,00. Ele foi um dos candidatos que mais investiu no impulsionamento de conteúdos em redes sociais e já desembolsou R$ 27 mil.

Já o candidato do PTB, Aridelmo Teixeira não recebeu doações de seu partido. Os R$ 90 mil declarados de receita foram doados por ele mesmo. Sua maior despesa (R$ 41 mil) é com impulsionamento de conteúdos nas mídias sociais, seguida da impressão de adesivos e santinhos, com a qual o professor gastou R$ 19.120,00.

A candidata do PT, Jackeline Rocha recebeu R$ 900 mil da direção nacional de seu partido e essa foi sua única fonte de receita. Até o momento, a militante gastou R$ 389.425,00. Grande parte do dinheiro (R$ 210 mil) foi destinada à consultoria de marketing. Outros R$ 35 mil foram repassados à uma empresa de consultoria jurídica e mais R$ 25 mil foram para uma gráfica, responsável pela confecção de materiais de campanha.