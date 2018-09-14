Campanha no ES: os candidatos ao Senado que mais arrecadaram

Crédito: Pedro França | Agência Senado

Disputando a reeleição ao Senado, Magno Malta é a principal aposta de seu partido, o PR, que doou R$ 2,7 milhões para sua campanha. O candidato também recebeu R$ 6.775,60 em doações de seus familiares. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e fazem parte do balanço da prestação de contas parcial dos candidatos, cujo prazo para realização se esgotou nesta quinta-feira (13).

Até agora, o senador, que está à frente das pesquisas eleitorais, já desembolsou R$ 1.612.604,91. Malta parece ter investido pesadamente na impressão de santinhos, com a qual gastou a maior parte do montante (R$ 393.647,50). Outros R$ 200 mil foram utilizados para o aluguel de minitrios elétricos para a realização de publicidade nas ruas. Com a produção de seu programa eleitoral na TV, ele gastou R$ 105 mil, além de ter doado quantias a seus correligionários, que disputam vagas na Assembleia Legislativa.

Já Ricardo Ferraço (PSDB) optou por investir a maior parte de seu dinheiro com serviços de estratégia de comunicação. O tucano, que arrecadou R$ 2.165.299,00, gastou R$ 629 mil com a contratação de serviços de uma agência de comunicação e marketing. Outros R$ 264 mil foram para uma empresa de audiovisual, responsável pela criação e divulgação dos conteúdos de sua campanha. Mais R$ 120 mil foram destinados à assessoria jurídica.

Diferente de Magno, Ferraço recebeu menos da direção nacional do partido (R$ 1 milhão), mas arrecadou generosas doações de pessoas físicas. Somente o empresário Carlos Francisco Ribeiro Jereissati doou R$ 500 mil. Jereissati é dono da La Fonte Participações, que controla o Shopping Iguatemi, em São Paulo. Outros R$ 500 mil também são provenientes de três pessoas físicas.

Fabiano Contarato (Rede) acumulou R$ 158.366,34 em doações  R$ 140 mil de seu partido e o restante de pessoas físicas. Ao todo, o redista já utilizou R$ 87.143,04, dos quais R$ 36.957,50 foram investidos na confecção de santinhos. Serviços de comunicação e marketing custaram R$ 20 mil e outros R$ 6 mil foram usados para impulsionar conteúdos de campanha nas redes sociais.

Marcos do Val (PPS) não contou com a ajuda de seu partido para promover sua campanha. Sua única receita declarada é uma doação feita por ele mesmo no valor de R$ 10 mil. No entanto, do Val já gastou mais do que arrecadou. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, ele desembolsou R$ 15.200 na contratação dos serviços de uma produtora, que foi responsável pela produção de suas inserções na televisão.

Célia Tavares, do PT, acumulou R$ 201.600,00, dos quais R$ 200 mil vêm da direção nacional de seu partido. A campanha dela desembolsou R$ 157.711,20. Grande parte do dinheiro (R$ 120 mil) foi gasto com a produção de peças publicitárias.

Subtenente Assis (PSL) acumulou R$ 11.640,00, dos quais R$ 5 mil foram doados pela direção estadual do partido. O restante é proveniente de doações de pessoas físicas. Suas despesas já ultrapassaram suas receitas: R$ 19 mil já foram gastos, sendo que a maior parte (R$ 7 mil) foi investida em serviços de fotografia e filmagem.

Ulisses Pincelli (Novo) declarou possuir R$ 12.933,73  R$ 5 mil doados por ele próprio, R$ 1.215,76 doados pelo partido e o restante fruto de doações de pessoas físicas, incluindo familiares. Sua despesa total foi de R$ 5.683,20 e o maior gasto foi com assessoria de imprensa (R$ 2,5 mil).