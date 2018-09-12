Campanha espera começar a gravar vídeos de Bolsonaro em até três dias

Filho de Jair Bolsonaro postou foto do pai na UTI do hospital Crédito: Reprodução / Facebook

Jair Bolsonaro espera começar a gravar vídeos com o candidato do PSL à Presidência em até três dias. Ainda internado no Hospital Albert Einstein, onde se recupera de uma facada sofrida na semana passada, Bolsonaro deve aparecer em gravações curtas com recados para seus seguidores na internet. A campanha deespera começar a gravar vídeos com o candidato do PSL à Presidência em até três dias. Ainda internado no Hospital Albert Einstein, onde se recupera de uma facada sofrida na semana passada, Bolsonaro deve aparecer em gravações curtas com recados para seus seguidores na internet.

Na noite desta terça-feira (11), o hospital informou que Bolsonaro foi transferido para tratamento de cuidados semi-intensivos.

A avaliação de aliados é que, mesmo dentro do hospital, é possível manter a militância mobilizada até as eleições. Sem poder participar de eventos públicos, debates e entrevistas, Bolsonaro aposta na fidelidade do grande público que o acompanha nas redes sociais para manter seus índices de intenção de voto.

- A expectativa é que talvez em dois ou três dias, se ele (Bolsonaro) se sentir melhor, ele faça um videozinho curto - disse o presidente do PSL, Gustavo Bebianno, que tem acompanhado o presidenciável.

De acordo com pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, o presidenciável aparece com 26% da preferência dos eleitores. Um dia antes, o Datafolha havia registrado 24%.

O entorno do presidenciável afirma que não pretende substituir Bolsonaro nas agendas de campanha. Ainda assim, o candidato a vice, general Hamilton Mourão (PRTB), deve participar de encontros, palestras e jantares que já estavam marcados em sua agenda de vice.

Filhos do Bolsonaro, Flávio, candidato ao Senado pelo Rio, e Eduardo, que tenta a reeleição de deputado federal por São Paulo, também não devem assumir a linha de frente da campanha do pai. A orientação do partido é que se concentrem nas próprias candidaturas.

Nesta quarta-feira, Mourão inicia uma série de compromissos de campanha na tentativa de preencher, ainda que parcialmente, o vácuo deixado nas ruas após o presidenciável ser esfaqueado durante ato em Juiz de Fora (MG) na quinta-feira passada. O militar vai se encontrar com empresários e produtores rurais em Cascavel e Ponta Grossa, no Paraná.

A agenda ainda inclui carretas e "caminhadas pela vida" de Bolsonaro tanto no Paraná quando em Manaus, no Amazonas, para onde Mourão deve ir na sexta-feira.