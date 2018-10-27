Campanha do PSL pede inelegibilidade de Haddad por show de Roger Waters

Segundo a defesa de Bolsonaro, não se trata apenas de propaganda negativa. Os advogados destacaram que a empresa que organizou o show é beneficiária da, que destina recursos públicos para a cultura. No caso dos shows de Waters, disseram não ter provas de que a lei foi usada para financiá-los, mas pedem que isso seja investigado. Os advogados sustentaram que pode ter havido uma espécie de showmício bancado com caixa dois, o que é proibido. Também destacaram que a Lei Rouanet é criticada por Bolsonaro, que propõe mudanças nela. Assim, teria ocorrido ainda um conluio entre a empresa que organizou o show e a campanha adversária, para que e Haddad saia vencedor da eleição e ela possa continuar se beneficiando da Lei Rouanet.